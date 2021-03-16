Мужчина собрал $27 тыс. для бывшего преподавателя, который из-за пандемии стал бездомным

Стивен Нава помог бывшему преподавателю Хосе Вильярруела. Фото: скриншот с видео

В штате Калифорния, США, студент 21-летний Стивен Нава собрал $27 тыс. для бывшего учителя Хосе Вильярруелы, 77 лет. Тот потерял работу из-за пандемии коронавируса и стал бездомным.

Студент увидел, что его преподаватель ежедневно сидит в машине, пишет Fox 11.

Выяснилось, что Вильярруела стал бездомным и вынужден был жить в автомобиле. Ранее мужчина работал учителем на замену. Когда началась пандемия коронавируса, Хосе потерял работу, потому что школы перешли на дистанционное обучение.

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Мужчина вышел на пенсию, но выплаты быстро закончились. У Вильярруелы были многочисленные долги.

Нава дал бывшему преподавателю $300 - 8 тыс. грн. Позже парень открыл сбор средств на краудфандинговой платформе GoFundMe. Он рассказал историю учителя во всех соцсетях, в которых только мог.

"Сила социальных сетей сейчас настолько велика, что иногда нам нужно использовать их во благо, а не во вред", - прокомментировал Нава.

Студент собрал $27 тыс. - более 745 тыс. грн. Чек Вильярруеле вручили в день его рождения, которое праздновали в Общественном центре для пожилых людей. Туда бывшего преподавателя и его учеников пригласил мэр города.

В США запустили горячую линию, на которую можно позвонить и выкричаться, если вы устали от пандемии и изоляции.