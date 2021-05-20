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четверг, 20 мая 2021 12:23

Мужчина с ножом пытался похитить 11-летнюю девочку на автобусной остановке. Инцидент попал на видео

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Мужчина с ножом пытался похитить 11-летнюю девочку на автобусной остановке. Инцидент попал на видео
Мужчина пытался похитить 11-летнюю девочку. Фото: скриншот с видео

В штате Флорида, США, 11-летнюю девочку, которая ждала школьный автобус, пытался похитить 30-летний мужчина с ножом.

Об этом сообщила полиция округа Эскамбия.

Инцидент произошел 18 мая около семи утра. На видео с камер наблюдения видно, как девочка сидит на траве неподалеку от автобусной остановки. Рядом останавливается белая машина, из которой выходит мужчина с ножом в руке.

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Он подходит к девочке, хватает ее и пытается затянуть к машине. Девочка дает отпор нападающему и вырывается из его рук. Тот быстро садится в автомобиль и убегает. Девочка осталась невредимой.

"Не могу думать о том, что завершение этой истории могло быть другим. Если бы 11-летняя девочка не решила драться и не сдаваться, все могло бы закончиться ужасно", - прокомментировал шериф полиции Эскамбия Чип Симмонс.

По его словам, нападающего определили по номеру авто. Им оказался Джаред Станга, которого уже обвиняли в попытке похищения другой девочки, в возрасте 12 лет. Доказательством причастности Станга были остатки слайма на руке - им играла девочка на остановке.

В Одессе 10-летняя девочка позвонила в полицию и сообщила, что неизвестные схватили ее посреди улицы, бросили в багажник автомобиля и увезли в неизвестном направлении.

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