Мужчина пытался долететь до Лондона в отсеке шасси

Мужчина летел из Кении без билета. Фото: aviationtribune.com

В Лондоне на частный двор упал труп, который выпал из самолета авиакомпании Kenya Airways. Мужчина нелегально пытался перелететь из кенийской столицы Найроби в Британию в отсеке шасси.

Инцидент произошел около 16:00 в воскресенье, 30 июня. Полиция установила, что безбилетник выпал из самолета, который в то время заходил на посадку в аэропорту Хитроу.

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Сосед рассказал, что тело упало в метре от жителя, который загорал в саду. Он услышал свист, выглянул из окна наверху и увидел тело. Кровь разбрызгалась по всему саду.

"Сначала я подумал, что это бродяга спит в саду. На нем была одежда, все такое. Но потом присмотревшись, увидел следы крови на стенах внутреннего двора. Его голова была необычно повернута. Сразу понял, что он упал", - рассказал сосед.

Лондонская полиция назначила экспертизу умершего. Сумку, воду и немного еды нашли в отсеке шасси самолета, когда он приземлился.

Попытки совершить перелет без билетов в отсеке шасси делаются время от времени. Однако даже в случаях, когда долететь до места назначения удается, организм человека страдает от тяжелых последствий из-за переохлаждения и недостатка кислорода.

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