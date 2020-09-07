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понедельник, 07 сентября 2020 10:54

Мужчина провел рекордные 2,5 час. в льде

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Мужчина провел рекордные 2,5 час. в льде
Австриец Йозеф Коеберл во льду по плечу / 7minds.at

Австриец Йозеф Коэберл провел 2 час. 30 мин. и 57 сек. в стеклянной кабине, по плечи наполненной льдом. Этим побил собственный рекорд.

Для наполнения кабины понадобилось более 200 кг кубиков льда. Мужчина 2,5 час. сидел только в плавках. Австриец рассказал, чтобы пережить 151 мин. в холоде, сосредотачивался на положительных мыслях. Об этом пишет польская Rzeczpospolita.

"Борюсь с болью, визуализируя положительные эмоции. Благодаря этому могу многое пережить", - рассказал Коэберл.

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После выхода из льда сказал, что солнце приятно грело плечи. Медики следили за температурой тела. Прошел проверку в машине "скорой". После этого отметил рекорд мороженым.

Мужчина поставил рекорд в австрийском городе Мельк, побив на 22 мин. собственный прошлогодний рекорд. Он планирует еще раз побить собственный рекорд в следующем году в Лос-Анджелесе. Перед Коэберлом дольше во льду сидел китаец Цинь Сонгхао в 2014-м.

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