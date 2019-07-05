Мужчина притворился полицейским и попал в впросак

Мужчина притворился патрульным и наткнулся на полицию под прикрытием. Фото: in-poland.com

Житель польского города Груец выдавал себя за полицейского и останавливал машины. Кроме того, ездил по городу с включенными проблесковыми маячками сине-красного цвета, установленными под лобовым стеклом.

Одними из задержанных "нарушителей" псевдополицейського оказались настоящему патрульные, которые работали под прикрытием, пишет the-warsaw.

Правоохранители подчинились приказу и остановились, после чего к ним подошел мужчина якобы для проверки документов.

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Патрульные задержали злоумышленника, который, к тому же, оказался пьяным. У него забрали водительские права и открыли производство о вождении в нетрезвом виде и использования полицейских сигналов без соответствующего разрешения.

В Николаевской области на трассе аферист под видом полицейского с двумя военнослужащими останавливал автомобили и требовал с водителей деньги за непривлечение к административной ответственности.