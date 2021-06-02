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четверг, 03 июня 2021 06:06

Мужчина потерял кошелек в баре и неожиданно нашел его через 20 лет

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Мужчина потерял кошелек в баре и неожиданно нашел его через 20 лет
Мужчине вернули кошелек через 20 лет после того, как он его потерял. Фото: dailymail

Житель шотландского городка Локгелли 37-летний Райан Сеймур в 2001 году потерял в баре кошелек с 60 фунтами стерлингов, пластиковыми карточками и документами. Через 20 лет он неожиданно его нашел.

Об этом сообщило издание Daily Mail.

В начале мая 2021 года с Сеймуром в Facebook связался сотрудник полиции по имени Джиллиан. Он поинтересовался, не терял ли Сеймур кошелек много лет назад. Как выяснилось, какой-то прохожий заметил кошелек в кустах у того же паба, где шотландец выпивал с друзьями 20 лет назад, и принес его в полицию.

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Пропуск на работу, пластиковые карточки и документы были на месте. Исчезли только деньги.

"Забавно было снова увидеть себя молодым на фотографиях", - прокомментировал Сеймур.

В Белой Церкви у пенсионерки дерзко похитили кошелек с пенсией, которую она только что получила.

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