Мужчина после увольнения вместо зарплаты получил 230 кг монет

Мужчине "выплатили" зарплату 230-ю кг монет. Фото: CBS46 Atlanta

Житель штата Джорджия Андреас Флатен уволился из автосервиса в ноябре 2020 года. Мужчине отказались выплачивать последнюю зарплату, и он обратился в департамент труда.

За это владелец автосервиса ему отомстил необычным способом, пишет UPI.

Флатену должны были выплатить $915 (25,3 тыс. грн) еще в январе 2021 года. 3 месяца мужчина пытался получить зарплату.

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После жалобы в департамент ему все же выплатили сумму, но вместо купюр Флатен получил 230 кг монет по 1 центу.

Все монеты были испачканы машинным маслом. Центы мужчина нашел ночью перед своим домом.

"Мне их некуда девать. Не представляю, что с ними делать. Пока что они в гараже", - прокомментировал Флатен.

Если Флатен их отмоет, то сдаст в банк, чтобы обменять на купюры.

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