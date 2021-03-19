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пятница, 19 марта 2021 15:02

Мужчина после увольнения вместо зарплаты получил 230 кг монет

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Мужчина после увольнения вместо зарплаты получил 230 кг монет
Мужчине "выплатили" зарплату 230-ю кг монет. Фото: CBS46 Atlanta

Житель штата Джорджия Андреас Флатен уволился из автосервиса в ноябре 2020 года. Мужчине отказались выплачивать последнюю зарплату, и он обратился в департамент труда.

За это владелец автосервиса ему отомстил необычным способом, пишет UPI.

Флатену должны были выплатить $915 (25,3 тыс. грн) еще в январе 2021 года. 3 месяца мужчина пытался получить зарплату.

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После жалобы в департамент ему все же выплатили сумму, но вместо купюр Флатен получил 230 кг монет по 1 центу.

Все монеты были испачканы машинным маслом. Центы мужчина нашел ночью перед своим домом.

"Мне их некуда девать. Не представляю, что с ними делать. Пока что они в гараже", - прокомментировал Флатен.

Если Флатен их отмоет, то сдаст в банк, чтобы обменять на купюры.

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A post shared by Olivia Oxley (@ox_isms)

Миллионерша 50-летняя Эмми Элизабет из США, состояние которой составляет около $5,3 млн, говорит, что отказывается тратить лишний цент из ежемесячного бюджета в $ 1 тыс.

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Дата
19
марта

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