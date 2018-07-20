Мужчина похитил авто на свидании ради другой женщины

 
Ексклюзивы
1/5
Жебрівский рассказал о настроениях относительно ДНР на украинском Донбассе
Жебрівский рассказал о настроениях относительно ДНР на украинском Донбассе
Просмотров: 1611
"На меня включили все дерьмометы, которые есть в государстве" - Жебривского "довели" до отставки
"На меня включили все дерьмометы, которые есть в государстве" - Жебривского "довели" до отставки
2 Просмотров: 2890
Перепись населения не проводят во время войны - эксперт
Перепись населения не проводят во время войны - эксперт
Просмотров: 603
Украинский рок и панки с ирокезами: как прошел фестиваль "Тарас Бульба"
Украинский рок и панки с ирокезами: как прошел фестиваль "Тарас Бульба"
Просмотров: 5877
Путин добился, чтобы Трамп танцевал под его дудку - эксперт
Путин добился, чтобы Трамп танцевал под его дудку - эксперт
Просмотров: 1152
Масло без молока, колбаса без мяса: эксперт назвала продукты, которые подделывают чаще всего
Масло без молока, колбаса без мяса: эксперт назвала продукты, которые подделывают чаще всего
Просмотров: 3348
Политолог рассказал о хорошей и плохой новости со встречи Трампа с Путиным
Политолог рассказал о хорошей и плохой новости со встречи Трампа с Путиным
Просмотров: 3717
"Лабутены", D&G и вся палитра в нарядах: в чем ходила на работу жена генпрокурора
"Лабутены", D&G и вся палитра в нарядах: в чем ходила на работу жена генпрокурора
3 Просмотров: 132484
Осенью Рада может стать импотентной
Осенью Рада может стать импотентной
Просмотров: 828
Кто потерял больше от разоблачения ночных переговоров Сытника и Порошенко
Кто потерял больше от разоблачения ночных переговоров Сытника и Порошенко
1 Просмотров: 2124
Фото
Все фото
6
13
25
20
10
Не светом единым - ученые создали устройство, которое отбирает тепло у солнца
Не светом единым - ученые создали устройство, которое отбирает тепло у солнца
Кровавая премьера - мужчина расстрелял зрителей в кинотеатре
Кровавая премьера - мужчина расстрелял зрителей в кинотеатре
Вселенная, которую вы не видели - королевская обсерватория показала конкурсные работы
Вселенная, которую вы не видели - королевская обсерватория показала конкурсные работы
Радужный Стамбул: фотограф снимает разнообразие турецкой столицы
Радужный Стамбул: фотограф снимает разнообразие турецкой столицы
Швеция пылает: страна просит помощи в борьбе со стихией
Швеция пылает: страна просит помощи в борьбе со стихией
Видео
Все видео
Битва стихий - огненный смерч у воды сняли на видео
Битва стихий - огненный смерч у воды сняли на видео
Последний из племени - сняли на видео мужчину, который выживает в джунглях 22 года
Последний из племени - сняли на видео мужчину, который выживает в джунглях 22 года
"Жилье - это социальное право каждого" - как бездомные получают жилье в Финляндии
"Жилье - это социальное право каждого" - как бездомные получают жилье в Финляндии
На впечатляющем видео торнадо родился во время фестиваля
На впечатляющем видео торнадо родился во время фестиваля
Засняли необычное явление: тысячи розовых медуз заполонили море
Засняли необычное явление: тысячи розовых медуз заполонили море
Интервью
1/5
780 млн грн ежемесячно из Украины идет на оккупированные территории - Жебривский
780 млн грн ежемесячно из Украины идет на оккупированные территории - Жебривский
1 Просмотров: 3267
"В Европе чувствую себя неуютно - по автобанам нельзя ездить на велосипеде" - путешественник
"В Европе чувствую себя неуютно - по автобанам нельзя ездить на велосипеде" - путешественник
Просмотров: 486
Масло без молока, колбаса без мяса: эксперт назвала продукты, которые подделывают чаще всего
Масло без молока, колбаса без мяса: эксперт назвала продукты, которые подделывают чаще всего
Просмотров: 3348
Как работает акваферма
Как работает акваферма
Просмотров: 3492
Есть четыре уголовных дела, где Порошенко может стать фигурантом и сесть - Гнап
Есть четыре уголовных дела, где Порошенко может стать фигурантом и сесть - Гнап
41 Просмотров: 26344
Колонка
Віталій Жежера
Віталій Жежера
19 июля 2018
Просмотров: 972
Наші й чужі
Якось зранку в кіоску беру собі каву і, поки вона вариться, відчуваю у себе за спиною чиєсь настирливе пузо. Так, наче там бовтається великий живий ...
пятница, 20 июля 2018 12:48

Мужчина похитил авто на свидании ради другой женщины

  Комментировать
Мужчина похитил авто на свидании ради другой женщины
Келтон Гриффин похитил во время свидания черный Volvo своей подруги. Фото: NY Daily News

21-летний Келтон Гриффин из американского Мемфиса, штат Теннесси, похитил во время свидания черный Volvo своей подруги Фейт Пью. Отправился на машине к другой женщине.

Вечером того же дня вора сдала другая подруга, сообщает Inside Edition.

Келтон знал Фейт со школы. Прислал женщине СМС с приглашением пойти на свидание. Пара встретилась в доме женщины. Келтон предложил поехать пообедать на ее авто. Позже попросил остановиться возле автозаправки и купить ему сигареты. Пока Фейт ходила, мужчина сел за руль и скрылся.

Позже женщина получила СМС от дочери своих крестных родителей. Последняя похвасталась, что Келтон пригласил ее на свидание. Фейт ничего ей не рассказала. С помощью GPS на смартфоне она отследила местонахождение своей родственницы. Приехала туда и увидела ее вместе с Келтоном в автокинотеатре - на площадке, где можно в авто смотреть фильмы под открытым небом. Сообщила об этом в полицию. Мужчину арестовали.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: "Выловили посреди озера" - мужчина выжил в ДТП и пошел топиться

"Он позволил ей рулить. При себе даже денег не имел", - рассказывает Фейт.

Келтон ранее привлекался к ответственности за кражу. Фейт надеется, что теперь его посадят надолго.

В Запорожье у мужчины украли автомобиль "Волга" вместе с гаражом. Авто он получил несколько лет назад в наследство от тестя. Машина была не на ходу, поэтому мужчина поставил ее в гараж в кооперативе. Наведывался туда редко. Когда пришел - увидел, что гараж полностью разобран, а машина исчезла

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Мужчина похитил авто на свидании ради другой женщины». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
20
июля

Кровавая премьера - мужчина расстрелял зрителей в кинотеатре

Самое читаемое
Дыр-дыр из СССР - как советский автопром рекламировал машины за границей
Дыр-дыр из СССР - как советский автопром рекламировал машины за границей
21
 Просмотров: 144967
Самая сексуальная женщина показала соблазнительные формы в бикини
Самая сексуальная женщина показала соблазнительные формы в бикини
11
 Просмотров: 79544
Сама пластичность: показали красавиц, застрявших в неудобных позах
Сама пластичность: показали красавиц, застрявших в неудобных позах
7
 Просмотров: 76966
Елена Кравец впервые вышла из красную дорожку вместе с мужем
Елена Кравец впервые вышла из красную дорожку вместе с мужем Просмотров: 31518
Как с неба выглядит летний Киев - яркие фото
Как с неба выглядит летний Киев - яркие фото
10
 Просмотров: 28200
Мир
Не светом единым - ученые создали устройство, которое отбирает тепло у солнца
Не светом единым - ученые создали устройство, которое отбирает тепло у солнца
6
 Просмотров: 18
Израиль официально провозгласил себя еврейским государством
Израиль официально провозгласил себя еврейским государством Просмотров: 477
Испанцы выпустили проукраинскую марку
Испанцы выпустили проукраинскую марку Просмотров: 1044
Кровавая премьера - мужчина расстрелял зрителей в кинотеатре
Кровавая премьера - мужчина расстрелял зрителей в кинотеатре
13
 Просмотров: 855
Открыли огромный саркофаг, который считается проклятым
Открыли огромный саркофаг, который считается проклятым 1 Просмотров: 6012
Больше всего комментируют
17
Реванш - это вы, профукали четыре года - журналист остро раскритиковал власть
15
Известный экс-игрок "Днепра" откажется от украинского паспорта
14
В России рождается новый нацизм - Бабченко
10
"Хотят легитимизировать свой рагулизм" - издатель о тех, кто говорит по-русски
9
Путин предупредил о рисках обострения конфликта на Донбассе
Голосов: 491
Голосование Какая украинская песня лучше подойдет для выполнения стриптиза?
  • "Блюз еротичних думок"- Михаил Поплавский
  • "Ні обіцянок, ні пробачень - Виктор Павлик
  • "117-а стаття" - "Братья Гадюкины"
  • "Вовчиця" - Олег Винник
  • "Сьюзі" - "Океан Эльзы"
  • "Шаленій" - Гайтана
  • "Гуцулка Ксеня"
  • "Поліна" - "Бумбокс"
  • "Make Up" - The Hardkiss
  • "Без тебе" - O.Torvald
  • "Роби любов" - группа [O]
  • "Змія" - Vivienne Mort
Просмотреть
Погода
Київ

вологість:

тиск:

вітер:

Погода на 10 днів від sinoptik.ua