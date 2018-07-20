Мужчина похитил авто на свидании ради другой женщины

Келтон Гриффин похитил во время свидания черный Volvo своей подруги. Фото: NY Daily News

21-летний Келтон Гриффин из американского Мемфиса, штат Теннесси, похитил во время свидания черный Volvo своей подруги Фейт Пью. Отправился на машине к другой женщине.

Вечером того же дня вора сдала другая подруга, сообщает Inside Edition.

Келтон знал Фейт со школы. Прислал женщине СМС с приглашением пойти на свидание. Пара встретилась в доме женщины. Келтон предложил поехать пообедать на ее авто. Позже попросил остановиться возле автозаправки и купить ему сигареты. Пока Фейт ходила, мужчина сел за руль и скрылся.

Позже женщина получила СМС от дочери своих крестных родителей. Последняя похвасталась, что Келтон пригласил ее на свидание. Фейт ничего ей не рассказала. С помощью GPS на смартфоне она отследила местонахождение своей родственницы. Приехала туда и увидела ее вместе с Келтоном в автокинотеатре - на площадке, где можно в авто смотреть фильмы под открытым небом. Сообщила об этом в полицию. Мужчину арестовали.

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"Он позволил ей рулить. При себе даже денег не имел", - рассказывает Фейт.

Келтон ранее привлекался к ответственности за кражу. Фейт надеется, что теперь его посадят надолго.

В Запорожье у мужчины украли автомобиль "Волга" вместе с гаражом. Авто он получил несколько лет назад в наследство от тестя. Машина была не на ходу, поэтому мужчина поставил ее в гараж в кооперативе. Наведывался туда редко. Когда пришел - увидел, что гараж полностью разобран, а машина исчезла