Мужчина подобрал котят. Оказались маленькими леопардами

Малыш леопарда не слишком похож на котенка / Getty Images

Индийский фермер Киран Гири нашел на своем поле двух новорожденных котят и забрал домой.

Однако они подросли и оказалось, что котята на самом деле леопарденята, пишет сайт UPI.

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Малыши дрожали от холода, поэтому мужчина позаботился, чтобы накормить их и согреть. Котята окликали только на третий день пребывания в доме Кирана. Со временем животные стали активнее, и фермер обратил внимание, что они не мяукают, а рычат. Чтобы убедиться, мужчина показал малышей соседям. Они подтвердили, что эти звуки действительно не похожи на те, которые должны издавать котята. Тогда Киран и заподозрил, что спас не котят.

Мужчина сообщил о находке местной полиции, а ее представители со своей стороны обратились в лесной департамент. Эксперты подтвердили, что найденные фермером животные являются детенышами леопарда – девочкой и мальчиком.

Сотрудники управления лесного хозяйства забрали животных у Кирана и перевезли их в спасательный центр, чтобы им оказали помощь.

Мама в Индии сражалась с леопардом голыми руками, чтобы спасти шестилетнего сына от зверя.