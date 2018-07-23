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понедельник, 23 июля 2018 16:51

Мужчина перевозил под видом пасты золото на $50 тысяч

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Мужчина перевозил под видом пасты золото на $50 тысяч
Специалисты подожгли золотую пасту, чтобы выделить из нее металл. Фото: The Hindu

Золото весом 1120 г пытался провезти контрабандист через международный аэропорт Хайдебарада в Индии. Металл распылили и превратили в пасту весом 1850 г. Таким образом преступники скрыли драгметалл от таможенников

Стоимость золота в пасте - 3,45 млн индийских рупий - $ 50,1 тыс., сообщает The Economic Times.

Таможенники осмотрели ручную кладь одного из пассажиров. Нашли там два пакета с неизвестной субстанцией. Дело начали расследовать индийские разведчики. Подожгли пасту. Из полученного порошка произвели золотой слиток. Так установили его вес.

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Золото переправили из коммерческого центра Шри-Ланки города Коломбо. Пассажир получил его во время пересадки в одном из аэропортов на пути к Хайдебараду. В контрабанде могут быть заинтересованы чиновники, которые применяют современные технологии, предполагают.

Священник Московского патриархата пытался незаконно вывезти из Украины более $50 тис. на территорию России. Деньги собрали прихожане для восстановления Киево-Печерской лавры и приобретение церковного инвентаря

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