Мужчина переоборудовал бункер времен Второй мировой войны и сдает его на Airbnb

Фото: airbnb.fr

Во Франции в городе Сен-Пабу Серж Колли купил участок земли вокруг бункера, который построили немцы во время Второй мировой войны. Он отреставрировал и переоборудовал здание.

Об этом сообщило издание CNN.

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Мужчина потратил 18 месяцев на ремонт и превратил бункер на дом для аренды на восемь человек. Он оборудовал там бар и уютную гостиную.

Арендовать бункер можно на сервисе Airbnb. На стенах остались шлемы, репродукции оружия и знаки.

"Мы адаптировали бункер, сохранив определенную атмосферу. Хотели дать зданию вторую жизнь, поэтому не собираемся вечно жить прошлым. Мы сохранили некоторые аспекты. Вы догадаетесь, где вы находитесь. Есть исторические подсказки, но это не музей", - прокомментировал Колли.

Онлайн-платформа для аренды жилья по миру Airbnb заявила, что бесплатно разместит 20 тыс. афганских беженцев в разных странах. Руководитель компании сказал, что этот шаг вызван одной из крупнейших гуманитарных кризисов нашего времени, которая проходит сейчас в Афганистане. Он добавил, что компания считает своим долгом действовать.