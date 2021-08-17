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вторник, 17 августа 2021 18:33

Мужчина отбил свою собаку в анаконды

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Мужчина отбил свою собаку в анаконды
Мужчина сражается с анакондой, чтобы спасти свою собаку / CEN

В Бразилии мужчина отбил своего собаку у анаконды, которая напала на животное.

Гигантская рептилия, одна из крупнейших змей, напала на собаку, когда питомец пошел пить воды из лужи. Об этом пишет Daily Star.

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Это произошло в бразильском штате Сан-Паулу. Мужчина бил змею палкой по голове и туловищу, чтобы отпустила пса по кличке Лев. Его усилия окупились, поскольку анаконда выпустила жертву через несколько минут. Собака оказалась без сознания после освобождения. В течение 40 мин. хозяин делал ему массаж сердца, пока тот не вернулся к жизни.

Владелец собаки сообщил, что после нападения 31 июля у Льва было всего несколько ран на шее, ухе и морде. Он отвел его к ветеринару, который проверил собаку и обнаружил, что тот здоров.

Существует четыре вида анаконды, и, вероятно, речь идет о желтой или зеленой анаконде. Последний - самый тяжелый и один из самых давно известных видов змей. Средняя длина этой рептилии - 4,6 м.

Канала Discovery в 2014-м запустил шокирующую передачу под названием "Съеденный заживо". По сюжету программы ее режиссер был заживо съеден гигантской анакондой.

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