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четверг, 05 сентября 2019 15:20

Мужчина нашел в купленной банке с бобами одну фасолину

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Британец 41-летний Стив Смит из Бристоля нашел в купленной банке бобов фирмы Heinz всего одну фасолину.

В среднем, банка содержит около 465 фасолин, сообщает metro.co.uk.

Мужчина говорит, что купил бобы в магазине Tesco.

Автор: Steve Smith/SWNS
  Британец Стив Смит приобрел в магазине банку фасоли в соусе. С 465 бобов, которые в среднем кладут в банку, он нашел один
Британец Стив Смит приобрел в магазине банку фасоли в соусе. С 465 бобов, которые в среднем кладут в банку, он нашел один

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"Я поздно пришел домой после работы и местных сборов. Открыл шкаф, взял последнюю банку. Хотел сделать тост и поесть, потому что был неистово голоден. Открыл, вылил ее содержимое в глубокую тарелку и заметил, что там есть всего одна фасолина. Это меня одновременно рассмешило и разозлило", - говорит Смит.

Автор: Steve Smith/SWNS
  Британец Стив Смит приобрел в магазине банку фасоли в соусе. С 465 бобов, которые в среднем кладут в банку, он нашел один
Британец Стив Смит приобрел в магазине банку фасоли в соусе. С 465 бобов, которые в среднем кладут в банку, он нашел один

Вместо тоста, сделал на ужин яичницу. Смит говорит, что из-за работы часто нет времени поесть. Перекусывать фасолью в соусе ему приходится раз в несколько недель.

Британец снял об этом видеоролик и опубликовал в Twitter, отметив компании-производителя. Ответа пока нет.

Военнослужащие одного из батальонов ВМС обнаружили в банке тушенки рабочую перчатку.

Об этом написал военный Олег Андриенко.

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Дата
05
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