Мужчина хотел повторить трагедию 11 сентября: в США предотвратили теракт

В США предотвратили теракт. Фото: Reuters

Прокуратура федерального суда Нью-Йорка обвинила гражданина Кении Чоло Абди Абдуллу в подготовке теракта на территории США. Мужчина хотел повторить трагедию 11 сентября.

Об этом сообщили в NBC New York.

Заседание суда состоялось в среду, 16 декабря. Подсудимый не признал свою вину. Его арестовали в прошлом году без альтернативы залога.

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По словам прокуроров, Абдулла годами учился летать на лайнере на Филиппинах, чтобы совершить теракт в США. Мужчина якобы хотел направить самолет на один из небоскребов.

Исполняющая обязанности прокурора Манхэттена Одри Штраус назвала преступление "пугающим откликом на ужасные теракты 11 сентября 2001 года".

Серия скоординированных террористических атак исламистской организации "Аль-Каида", осуществлена ​​11 сентября 2001-го на территории США с помощью захваченных пассажирских самолетов. В результате нападения погибли 2996 человек, более 6 тыс. получили ранения. Таким образом, теракт стал крупнейшим в истории по количеству жертв; инфраструктура понесла убытки на сумму не менее чем $10 млрд США.