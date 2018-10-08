Мужчина едва не выбросил в мусор выигрышный лотерейный билет

Мужчина выиграл 200 тысяч долларов в лотерею

Фрэнк Кларк из американского штата Северная Каролина, выиграл в лотерею $ 200 тыс. Лотерейный билет купил за 5 долларов.

"Я проверил лотерейный билет. Собрался его выбросить, так как решил, что он проигрышный. Но моя жена остановила меня и решила проверить еще раз, ведь у нее зрение лучше. Оказалось - билет был с выигрышем в $ 200 тысяч", - передает слова Фрэнка UPI.

Победитель сказал, что потратит денежный приз на покупку грузовика.

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"Последние 38 лет, до того, как вышел на пенсию, я работал водителем грузовика. И если приобрету личный грузовик, то смогу и дальше зарабатывать деньги", - рассказал он.

Американец решил забрать сразу все деньги. После вычета налогов его выигрыш составил $ 141 тысячу.

Жительница Великобритании Шарлотт Перт из города Уиттлси пошутила над своим мужем, сказав, что выиграла в лотерею 250 тыс. фунтов стерлингов - $312 тыс. Через 3 недели женщина узнала, что действительно стала обладательницей лотерейного выигрыша.