Мужчина едва не потерял руки из-за любви к сладкой газировке

Малазиец Мохд Разин Мохамед едва не потерял обе руки в результате постоянного употребления сладких газированных напитков.

Мужчина ежедневно выпивал не менее двух бутылок сладкой воды, которые привели к развитию сахарного диабета, сообщает metro.co.uk.

Автор: Asia Wire Малазиец чуть не потерял обе руки из-за любви к сладким газированным напиткам

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На работе Мохамед трижды терял сознание, но к врачам не обращался. На плечах вокруг рук кожа начала гнить и не заживала. Когда малазиец таки обратился к специалистам, воспаление дошло до костей.

Почему затягивал с лечением мужчина не смог объяснить.

Ему провели операцию и прописали курс сильных антибиотиков. Сейчас он проходит реабилитацию. Работать в дальнейшем на должности инженера электросвязи он не сможет, потому что потерял контроль над конечностями.

Автор: Asia Wire Малазиец чуть не потерял обе руки из-за любви к сладким газированным напиткам

Молодые люди чаще болеют сахарным диабетом из-за ожирения. В молодых диабетиков отмечаются повышенные показатели артериального давления и "плохого" холестерина, что также увеличивает риск инфарктов и инсультов.