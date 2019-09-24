Мужчина едва не потерял руки из-за любви к сладкой газировке

Малазиец Мохд Разин Мохамед едва не потерял обе руки в результате постоянного употребления сладких газированных напитков.
Мужчина ежедневно выпивал не менее двух бутылок сладкой воды, которые привели к развитию сахарного диабета, сообщает metro.co.uk.
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На работе Мохамед трижды терял сознание, но к врачам не обращался. На плечах вокруг рук кожа начала гнить и не заживала. Когда малазиец таки обратился к специалистам, воспаление дошло до костей.
Почему затягивал с лечением мужчина не смог объяснить.
Ему провели операцию и прописали курс сильных антибиотиков. Сейчас он проходит реабилитацию. Работать в дальнейшем на должности инженера электросвязи он не сможет, потому что потерял контроль над конечностями.
Молодые люди чаще болеют сахарным диабетом из-за ожирения.
В молодых диабетиков отмечаются повышенные показатели артериального давления и "плохого" холестерина, что также увеличивает риск инфарктов и инсультов.
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