Мужчина больше года не догадывался, что живет с ножом в груди

Филиппинец не знал о ноже в груди. Фото: pna.gov.ph

Филиппинец 25-летний Кент Райан Томао более года жил с застрявшим лезвием в груди и не подозревал об этом.

Об этом сообщило правительство Филиппин.

Мужчина узнал о лезвии случайно, когда хотел устроиться на работу и проходил обязательный медосмотр. Томао пошел на рентген и был поражен, когда увидел лезвие ножа в груди длиной 10 см.

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По словам филиппинца, более года назад на него напал неизвестный. Томао обратился в больницу, потому что думал, что его просто сильно ударили. Ему зашили рану, но рентген делать не стали.

Сейчас Томао собирается удалить нож из груди. На врача, который тогда его лечил, он не будет жаловаться.

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