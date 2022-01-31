Мужчина 20 лет отсидел за преступление, совершенное его братом-близнецом

В США после почти 20-летнего заключения отпустили на свободу, задержанного в 2003 году Кевина Дугара.

В преступлении признался его брат-близнец, сообщает NBC News.

"Мужчину задержали за убийство человека во время перестрелки. Через несколько лет его приговорили к 54 годам лишения свободы", - говорится в сообщении.

В 2013 году брат-близнец осужденного Карл Смит признался в письме, адресованном Дугару, что преступление совершил именно он. Смит как раз отбывал в тюрьме 99-летний срок за вторжение в дом, в результате которого ребенок получил ранение, вызванное выстрелом в голову.

Автор: nbcnews.com

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В 2018 году суд постановил, что признания его брата не заслуживают доверия, поэтому нового разбирательства не состоялось.

Автор: nbcnews.com

Правозащитникам удалось вернуть это дело в суд. В итоге Кевина освободили из тюрьмы под залог во вторник, 25 января.

В Соединенных Штатах Америки суд штата Миссури оправдал в ноябре 62-летнего Кевина Стрикленда, который провел за решеткой 43 года за преступление, которое не совершал.