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Мужчина 10 лет хранил гамбургер с McDonald's: что из этого вышло

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  Мужчина купил гамбургер в 2009 году, когда McDonald's закрывал свои рестораны в Исландии. Фото: AFP
Мужчина купил гамбургер в 2009 году, когда McDonald's закрывал свои рестораны в Исландии. Фото: AFP

В Исландии мужчина по имени Хьортур Смарасон 10 лет хранил гамбургер и картофель фри с McDonald's.

Мужчина купил их в 2009 году, когда услышал что McDonald's закрывает все свои рестораны в Исландии. Об этом сообщает BBC.

"Я слышал, что пища с McDonald's никогда не разлагается, поэтому просто хотел проверить, правда ли это", - рассказал он.

Несмотря на свой возраст, еда сохранила довольно свежий вид. Хьортур сохранял "экспонаты" у себя дома три года, после чего решил их отдать. Сейчас гамбургер и картофель фри хранятся в хостеле Snotra House на юге Исландии.

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"Старик все еще там, чувствует себя нормально. Да и выглядит довольно неплохо. Это все, конечно, смешно, но заставляет задуматься о том, что мы едим. Плесени нет, лишь бумажная обертка немного пожелтела", - отметил владелец хостела Сигги Сигурдур.

Увидеть легендарные бургер и картошку фри можно в режиме реального времени через стриминг. В хостеле утверждают, что люди со всего мира приезжают к ним, чтобы "посетить" гамбургер, а их вебсайт получает до 400 тыс. посищений ежедневно.

 

Безопасная порция картофеля фри - это 6 соломинок в неделю. Причем вреда здоровью она не причинит лишь при условии, что человек ведет здоровый образ жизни.

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