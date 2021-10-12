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среда, 13 октября 2021 03:14

Муж убил жену ядовитой коброй

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Муж убил жену ядовитой коброй
Заклинатель змей в индийской провинции Джайпур / Getty Images

Мужчину в индийском штате Керал признали виновным в убийстве 25-летней жены с помощью ядовитой кобры.

В понедельник, 11 октября, суд признал его виновным. Об этом пишет Independent.

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Мужчина "арендовал" двух змей у ловца змей и выпустил в дом, где была жена. Он два раза пытался убить ее в течении месяца.

Впервые в марте 2020 года жена получила травмы после того, как ее укусила гадюка в доме мужа в городе Адур. 7 мая ее нашли мертвой в собственном доме в городе Анчал. Причиной смерти стал укус змеи.

После смерти семья жены подала заявления в полицию, подозревая мужа в убийстве. Семья утверждала, что женщина подвергалась преследованиям со стороны семьи жениха из-за невыплаты приданого.

Позже мужчину арестовали по обвинению в убийстве, а его родителям и сестре были предъявлены обвинения в домашнем насилии. После ареста обвиняемый в июле признался в преступлении и сказал, что усыпил жену снотворным и выпустил змей, чтобы убила ее. По данным полиции, обвиняемый тщательно спланировал преступление и выпустил гадюку и кобру, чтобы убили жену.

В марте он добился того, что гадюка напала на женщину. Из-за укуса она была прикована к постели 52 дня. Также ей пришлось сделать пластическую операцию. Женщина вернулась домой в мае, но через несколько дней после выздоровления муж впустил змей в ее дом, и они убили ее.

По данным полиции, мотивом преступления являются деньги. Хотя муж получил немного денег и золота во время женитьбы, он был недоволен. Полиция утверждает, что обвиняемый никогда не проявлял чувства вины на протяжении всего суда.

В Хмельницком 7 июля спасли 32-летнего мужчину, который объелся мухоморов. Мужчина сам собрал ядовитые грибы, приготовил их и поужинал 6 июля. Через час ему стало плохо. Единственное, что он успел - вызвать скорую.

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