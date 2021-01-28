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четверг, 28 января 2021 10:55

Муж убил блогерку-жену на глазах у 6-летней дочери за откровенные фото в соцсетях
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Элиан Сиолин застрелил муж на глазах у дочери.
Фото: NEWFLASH
Элиан Сиолин застрелил муж на глазах у дочери.
Элиан Сиолин застрелил муж на глазах у дочери.
Элиан Сиолин застрелил муж на глазах у дочери.
Элиан Сиолин застрелил муж на глазах у дочери.

Бразильскую блогерку и модель 35-летнюю Элиан Феррейру Сиолин застрелил ее муж и застрелился сам на глазах у 6-летней дочери на семейном барбекю.

41-летний Алехандро Антонио Канталлупи выстрелил в женщину 14 раз, сообщил Daily Mail.

Бездыханные тела Сиолин и Канталлупи нашли на заднем дворе дома. 6-летняя дочь пары стала свидетелем инцидента.

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Местные СМИ сообщили, что супруги часто спорили из-за публикаций Сиолин в Instagram и TikTok. На аккаунт женщины подписано около 58 тыс. человек. Она часто снимала видео и фото в откровенных нарядах.

"Близкие говорили, что Сиолин и Канталлупи часто ссорились, даже на публике", - прокомментировал полицейский Аналу Ферраза.

В центре Москвы модель Playboy 23-летняя Кристина Козина напала на свою подругу с ножом.

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