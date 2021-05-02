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воскресенье, 02 мая 2021 14:55

Мучился 12 ч: за смерть Диего Марадоны взялась прокуратура

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Мучился 12 ч: за смерть Диего Марадоны взялась прокуратура
В Аргентине начали детально расследовать обстоятельства смерти звезды футбола Диего Марадоны. Фото: REUTERS

В Аргентине начали детально расследовать обстоятельства смерти звезды футбола Диего Марадоны.

Легендарный футболист не получил надлежащей медицинской помощи в момент кризиса, что и привело к его смерти. Такие выводы экспертной медицинской группы, пишет AFP.

После смерти Марадоны прокуратура по заявлению его дочерей начала выяснять, можно ли было спасти футболиста. Прокуроры привлекли к процессу группу медэкспертов и те составили семидесятистраничный отчет.

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В нем говорится, что медики фактически бросили пациента "на произвол" и что он "начал умирать по крайней мере за 12 ч до момента фактической смерти".

Сейчас нейрохирург Леопольдо Луке, который оперировал Марадону, а также психиатр Аугустина Косачева, психолог Карлос Диас и младший медперсонал находятся под следствием.

Если они будут признаны виновными в смерти футболиста - им грозит до пятнадцати лет тюрьмы.

Диего Марадона скончался 25 ноября после сердечного приступа. Ему было 60 лет. Знаменитого футболиста похоронили неподалеку Буэнос-Айреса рядом с его родителями. За несколько часов до смерти Диего Марадона упал с кровати и ударился правым боком и головой. Марио Бодри, который проживает с экс-женой Марадоны, подтвердил халатность врача аргентинца - Леопольдо Луке.

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