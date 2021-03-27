Можно сделать секс-робота, похожего на вашу бывшею или бывшего

Прототип Stephanie / LuxBotics

Компания по производству секс-роботов предлагает клонов, которые могут заменить усопших или бывших партнеров с помощью новаторского 3D-сканирования.

Производитель Lux Botics заявляет, что производит сверхреалистичный гуманоидов и рекламирует флагманскую модель Stephanie. У нее есть управление языке, функция распознавания лица и возможности искусственного интеллекта. Об этом пишет Daily Star.

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"Можем создавать роботов, которые говорят. Но еще не создали тех, которые ходят сами по себе. Надеемся развить это в ближайшем будущем. Можем сделать большое количество частей тела, которые могут двигаться реалистично. До сих пор не делали дублеров, но предлагаем этот выбор для клиентов", - говорит один из соучредителей Lux Botics.

Клиенты могут воспроизвести своих близких. Сначала 3D-модель создается с использованием сложных сканированных изображений, а затем распечатывают в очень высоком качестве. С трехмерной модели строят пресс-форму, внутри которой скелет работа. Робот будет раскрашен и снабжен губами, ногтями, бровями и другими необходимыми деталями. Ожидается, что художники будут брать $5- $10 тыс. За одно раскрашивания, а печать будет стоить $3-5 тыс. Сама форма обойдется покупателям в $5 тыс.