"Может быть военный конфликт" - министр обороны Беларуси

Хренин выступил перед военными. Фото: "Цензор.нет"

Министр обороны Беларуси Виктор Хренин заявил, что в стране возможен военный конфликт.

"Готовятся боевики на территории Украины, идет сбор граждан", - заявил он на встрече с руководством структурных подразделений Минобороны, Генштаба и Вооруженных сил. "Наша нива" секретно записала разговор.

Хренин допускает, что армия может применить оружие против народа.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Координационный совет беларусской оппозиции не боится угроз Лукашенко

"Те политтехнологи, которые пишут тексты Тихановской, задают вопрос: армия, вы с народом? Будете ли вы стрелять против народа? Нас призывают в том числе и Тихановская, которая говорит "не выполняйте преступные приказы". Эта женщина призывает нас к измене, нарушению закона - не выполнять приказы. Преступный он, не преступный - мы люди военные. Пока армия не перейдет на сторону протестующих, государство развалить невозможно. Вся надежда на нас с вами. Надо бороться, если надо - и с оружием", - сказал он.

В Беларуси после заседания Совета безопасности лицо, исполняющее обязанности президента страны Александр Лукашенко озвучил итоги заседания и раздал конкретные поручения руководителям регионов.