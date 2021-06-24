"Можем бомбить": РФ после инцидента в Черном море готова применять военные методы

Россия будет отстаивать незыблемость своей границы. Фото: facebook.com MIDRussia

Россия готова дипломатическими и военными методами отстаивать незыблемость своей границы.

Это является ответом на вопрос, что РФ будет делать для предотвращения повторения ситуации с британским эсминцем в Черном море, заявил заместитель главы министерства иностранных дел Российской Федерации Сергей Рябков.

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"Мы можем обращаться к здравому смыслу, требовать уважения международного права. Если это не помогает, можем бомбить. Не просто по курсу, но и по цели, если коллеги не понимают".

Территориальная целостность Российской Федерации неприкосновенна.

"Незыблемость границ - абсолютный императив. Мы будем стоять на страже этого как дипломатическими и политическими, так, при необходимости, и военными средствами", - заявил Рябков.

Минобороны России опубликовало два видео обстрела британского эсминца HMS Defender у побережья оккупированного Крыма. Кадры с места инцидента сняты с беспилотника и самолета Су-24М.