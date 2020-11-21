Москва объявила санкции против граждан Великобритании

Санкции объявили по делу Магнитского. Фото: pexels.com

Россия в ответ на санкции из-за "дела Магнитского" запретила въезд 25 гражданам Великобритании.

В МИД РФ заявили, что британские власти под надуманными и абсурдными предлогами ввела санкции против российских чиновников, сообщает "Европейская правда".

"По всем сюжетами, связанными со смертью Магнитского, нами не раз давались исчерпывающие комментарии и разъяснения, которые, видимо, в Лондоне предпочитают не замечать. Непонятно, на каком основании там берутся "назначать" виновных и определять им "наказание", - говорится в комментарии ведомства.

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"В ответ на недружественные действия британских властей и на основе принципа взаимности российской стороной принято решение о введении персональных санкций в отношении 25 представителей Великобритании, которым закрыт въезд на территорию Российской Федерации", - заявили в МИД РФ.

Украина и еще 7 европейских государств присоединились к решению Совета ЕС от 29 октября о расширении санкций против руководителей непризнанного Приднестровья.