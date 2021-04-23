Мошенник устроил свидание с 35 женщинами, выманивая подарки за якобы день рождения

Такаси Миягава на одном из свиданий / Newsflash

Мошенник был арестован в Японии после того, как устроил свидание по меньшей мере с 35 разными женщинами и получил от всех подарки.

39-летний Такаси Миягава, что работает неполный рабочий день и не имеет постоянного места жительства, с японского региона Кансай, сказал каждой из женщин, с которыми встречался, что его день рождения скоро. Об этом пишет The Daily Mail.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Мошенник за сувенирные деньги "купил" более $120 тыс.

Мужчину арестовали за ограбление 35 женщин. Он делал вид, что настроен на серьезные отношения с каждой из них.

В одном случае Миягва сказал 47-летней женщине, что его день рождения 22 февраля. Другой 40-летней говорил, что вскоре в июле. Третей 35-летней, что в апреле.

Женщины обвинили Миягава, что выманил у них подарков, одежду и наличные на $920. Подозреваемый знакомился с жертвами, когда работал в маркетинговой компании, продающей водородные насадки для душа и другие товары. Он обращался к одиноким женщинам и начинал каждые отношения из предположения, что хотел бы жениться. Однако, наконец, женщины сформировали группу жертв и в феврале этого года заявили на Миягава в полицию. Следствие продолжается.