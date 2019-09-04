Мощный взрыв разрушил 3 дома

В бельгийском городе Антверпене произошел взрыв.
Обрушились три дома. Пострадали по меньшей мере 7 человек, сообщает агентство Nieuwsblad.
В одном из домов проводились ремонтные работы. Однако неизвестно, были ли они как-то связаны с ЧП.
В домах, которые находились рядом повреждены окна.
Мэр Антверпена Барт Де Вевер сообщил в Twitter, что причиной ЧП стал взрыв бытового газа. Все экстренные помощи были подняты по тревоге.
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16 июля на Киевщине в жилом доме произошел мощный взрыв газа.
В результате взрыва погиб один человек, также был разрушен дом.
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