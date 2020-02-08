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воскресенье, 09 февраля 2020 05:25

Мощный ураган движется в Германию

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Мощный ураган движется в Германию
С Атлантики на Германию надвигается ураган. Фото: ТСН

В Германию приближается мощный ураган "Забине".

Он достигнет территории страны днем ​​в воскресенье, 9 февраля, сообщает DW.

"Будет опасно", - предостерег метеоролог Андреас Фридрих из Германской метеорологической службы.

Порывы ветра будут достигать от 100 до 175 километров в час. Метеорологи предупреждают, что ураган может выкорчевывать деревья и срывать покрытия крыш. Самая опасная ситуация ожидается в ночь на понедельник, 10 февраля.

Немецкая железная дорога Deutsche Bahn уже предупредила о возможных проблемах с железнодорожным сообщением и рекомендовала пассажирам воздержаться от поездок во временном промежутке между воскресеньем, 9 февраля, и вторником, 11 февраля. Крупнейшие транспортные осложнения ожидаются на севере и западе Германии.

Ураган, который надвигается на Германию с Атлантики, около полудня воскресенья, 9 февраля, должен достичь северо-западных регионов страны.

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На побережье Северного моря, по оценкам метеорологов, ожидаются порывы ветра до 120 километров в час. В течение последующих часов "Забине" следовать в южном направлении.

Вечером в воскресенье ураган, вероятно, достигнет территории Айфелю и Нижнего Рейна, а в ночь на понедельник, 10 февраля, дойдет до Баварии. Во многих регионах страны сильный ветер будут сопровождать мощные ливни.

От урагана Глория в Испании погибли 13 человек. Пострадали в восточных районах Испании.

Недалеко от Барселоны, в небольшом городке Тосса де Мар, пенистая морская вода затопила несколько улиц. Из-за шторма дороги были заметены снегом, а сельскохозяйственные угодья затоплены. На северо-востоке Испании соленая вода поглотила тысячи гектаров рисовых полей. Сотни тысяч людей остались без электричества.

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09
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