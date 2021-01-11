Мощный оползень забрал десятки жизней

В Индонезии произошел масштабный оползень. Фото: tsn

В провинции Индонезии Западная Ява произошел оползень в результате которого погибли по меньшей мере 13 человек, еще 27 - пропали без вести.

Об этом сообщил Al Jazeera.

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2 оползни зафиксировали в 150 км от столицы Джакарты. Первые сообщения о смещении появились 10 января в 16:00.

Под завалами оказались не только местные жители, но и спасатели.

На месте оползня в Норвегии больше нет надежды найти живых людей. Поэтому поиски переходят в новую фазу.