Мощное землетрясение произошло на Филиппинах

У побережья Филиппин в понедельник, 27 июля, произошло землетрясение.
Магнитуда землетрясения составила 6,1 балла. Об этом сообщил Европейско-Средиземноморский сейсмологический центр.
По данным сейсмологов, эпицентр находился в 244 км к северу от города Давао с населением около 1,2 миллиона человек. Очаг залегал на глубине 40 км.
Сообщения о пострадавших или разрушениях пока не поступали. Угроза цунами не объявлялась.
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Ранее землетрясение магнитудой в 2 балла произошло в Черновицкой области. Его зафиксировали 23 июля в 17:49.
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