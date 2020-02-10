Мощное наводнение унесло жизнь человека

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На американский штат Орегон обрушилось разрушительное наводнение.

В безопасное место войска национальной гвардии штата эвакуировали вертолетами 21-го человека, сообщает Главком.

Продолжались спасательные операции и на следующий день. Тогда же поисковики обнаружили тело 62-летней Джанет Тобкин Конли. Женщина жила в одном из пострадавших от наводнения районов. Предполагают, что ее смело потоком воды.

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Ливень погасил почти все пожары в Австралии. За 48 часов на континенте выпало 300 мм осадков.