Мощнейшая за последнее 10-летие песчаная буря накрыла страну

15 марта Пекин накрыла мощная песчаная буря, которая распространяется на другие провинции и регионы Китая. Концентрация твердых частиц в воздухе в 160 раз превышает норму, установленную ВОЗ. Все вокруг приобрело желтый цвет.

Фото и видео погодного явления появилось в соцсетях. Песчаная буря стала самой мощной за последнее 10-летие, аэропорты отменили более 400 авиарейсов. Объявили желтый уровень опасности.

Фото: Reuters

Буря коснется китайских регионов от Синьцзян-Уйгурского автономного района до северо-восточной провинции Хэйлунцзян, что на границе с РФ.

Более 80 человек считают пропавшими без вести.

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Центральную часть Греции всколыхнуло землетрясение магнитудой 6,3 баллов по шкале Рихтера. Его эпицентр располагался в 10 км от города Тирнавос на глубине 10 км. В течение 20 мин. после основного толчка зафиксировали 3 афтершока силой от 4,2 до 4,9 баллов.