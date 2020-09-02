Монголы протестуют из-за притеснений языка

Протесты в столице страны Монголия Улан-Баторе против культурных притеснений собратьев в китайском регионе Внутренняя Монголия / Getty Images

Тысячи монголов протестуют на севере Китая против намерений Пекина заменить преподавание в регионе Внутренняя Монголия с монгольского на мандаринский китайский.

Школы в этом автономном китайском округе имеют все перейти на преподавание на китайском. Монгольская и корейская останутся дополнительными. Об этом пишет британская The Guardian.

Официальное объяснение перехода в том, что образовательная система и учебники в регионе должны отвечать высоким китайским стандартам. Также официальные документы ссылаются на намерения главы КНР Си Цзиньпина распространять единый язык по стране для дальнейшего создания единой китайской идентичности.

Десятки тысяч людей во Внутренней Монголии вышли протестовать против новой учебной программы. Они опасаются, что она уничтожит их культуру.

Изменение учебной программы объявили в июне. Вступило оно в силу во вторник. Согласно нововведениям, все школы для этнических меньшинств в регионе теперь должны преподавать основные предметы (политику, историю, язык и литературу) на мандаринском, а не монгольским. Похожие шаги КНР делает в Тибете и регионе Синьцзяне для ассимиляции местных культурных меньшинств.

Массовые демонстрации с участием родителей, студентов и простых граждан вспыхнули по всему региону. Тысячи учащихся и студентов бойкотировали занятия. Во вторник несколько двуязычных школ-интернатов в городе Тонглиао окружили сотни силовиков, которые не давали ученикам покинуть территорию школы. По словам местных, нескольких родителей избили и арестовали во время демонстрации в одной из школ.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: США обещает Китаю новые экономические ограничения

На родителей оказывают давление правоохранители, требуют отправлять детей в школу. Ученикам угрожают отчислением, если будут пропускать занятия.

В районе Внутренняя Монголия живет более четырех миллионов этнических монголов - 16% населения региона.

"Родители отказываются отправлять детей в школы, где китайский - единственный язык обучения. Это классический движение сопротивления гражданского неповиновения", - сказал директор американской неправительственной организации "Информационный центр прав человека в Южной Монголии" Энгхебату Тогочог.

Внутренняя Монголия - единственный регион в мире, где используют традиционную монгольскую письменность, поскольку соседняя страна Монголия под советским влиянием приняла кириллицу. В течение десятилетий в двуязычной учебной программе для школ этническим меньшинствам предлагали полный спектр предметов, которые преподавали на монгольском. В то же время были уроки на китайском, английском и корейском.