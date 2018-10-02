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вторник, 02 октября 2018 17:45

Монашки в отпуске, слепые в кино - показали впечатляющие фото мирового конкурса
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Автор: dailymail.co.uk
  Полли Русин сняла монахинь, которые делали селфи, в Риме в апреле 2018-го. "Я очень хотела сфотографировать монахинь в Риме. Встретила этих двоих в последний день моих римских каникул. Монашки выглядели круто в солнцезащитных очках, счастливые делали селфи. Я стала перед ними и сделала пару снимков. Хотела, что они не заметили, что я их фотографирую. Но они заметили. Мы обменялись улыбками и помахали друг другу. Я люблю этот снимок, потому что он показывает, что монахини в отпуске такие же люди, как и мы", - рассказала автор
Полли Русин сняла монахинь, которые делали селфи, в Риме в апреле 2018-го. "Я очень хотела сфотографировать монахинь в Риме. Встретила этих двоих в последний день моих римских каникул. Монашки выглядели круто в солнцезащитных очках, счастливые делали селфи. Я стала перед ними и сделала пару снимков. Хотела, что они не заметили, что я их фотографирую. Но они заметили. Мы обменялись улыбками и помахали друг другу. Я люблю этот снимок, потому что он показывает, что монахини в отпуске такие же люди, как и мы", - рассказала автор
Автор: dailymail.co.uk
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Автор: dailymail.co.uk
  Дорогу, которая проходит вдоль озера Блед в Словении, сфотографировал Дональд Йип. Снимок сделал во время морозов, которые сковали Европу в 2018 году. "Мне понравились форма и изгиб дороги. Я терпеливо ждал, когда по ней проедет машина. На мое счастье, она появилась и оказалась ярко-красной!"- поделился автор
Дорогу, которая проходит вдоль озера Блед в Словении, сфотографировал Дональд Йип. Снимок сделал во время морозов, которые сковали Европу в 2018 году. "Мне понравились форма и изгиб дороги. Я терпеливо ждал, когда по ней проедет машина. На мое счастье, она появилась и оказалась ярко-красной!"- поделился автор
Автор: dailymail.co.uk
  "Фото сделано под водой на Гавайях. Это часть моей коллекции "Музы". Меня привлекает свобода, легкость, пространство и спокойствие, которые чувствуешь в воде. В то же время в воде нельзя дышать, чувствуешь себя уязвимым, под давлением и среди хаоса. Так и в жизни", - говорит автор Кристи Ли Роджерс
"Фото сделано под водой на Гавайях. Это часть моей коллекции "Музы". Меня привлекает свобода, легкость, пространство и спокойствие, которые чувствуешь в воде. В то же время в воде нельзя дышать, чувствуешь себя уязвимым, под давлением и среди хаоса. Так и в жизни", - говорит автор Кристи Ли Роджерс
Автор: dailymail.co.uk
  Работницы красят традиционные зонтики в Мьянме, Африка. "Целью этого снимка было изобразить контраст красного, зеленого, синего и желтого цветов. Когда я увидел эти красивые зонтики, меня вдохновили цвета и узоры. Я снимал эту сцену четыре раза. Потратил четыре месяца, чтобы поймать именно этот момент", - рассказал фотограф Зарни Мио Вин
Работницы красят традиционные зонтики в Мьянме, Африка. "Целью этого снимка было изобразить контраст красного, зеленого, синего и желтого цветов. Когда я увидел эти красивые зонтики, меня вдохновили цвета и узоры. Я снимал эту сцену четыре раза. Потратил четыре месяца, чтобы поймать именно этот момент", - рассказал фотограф Зарни Мио Вин
Автор: dailymail.co.uk
  На этом фото запечатлен момент, когда группа слепых людей и тех, которые плохо видят, "смотрят" фильм в театре Шанхая. В Китае 18 миллионов слепых людей - это наибольшее число слепых среди стран мира. Волонтерские организации придумывают способы, как сделать кино более доступным для таких людей. Они придумали делать живое звуковое описание. Рассказчик сидит в комнате просмотра и рассказывает, что происходит на экране. Фотографию сделали в мае 2018 года в Историческом театре в Шанхае
На этом фото запечатлен момент, когда группа слепых людей и тех, которые плохо видят, "смотрят" фильм в театре Шанхая. В Китае 18 миллионов слепых людей - это наибольшее число слепых среди стран мира. Волонтерские организации придумывают способы, как сделать кино более доступным для таких людей. Они придумали делать живое звуковое описание. Рассказчик сидит в комнате просмотра и рассказывает, что происходит на экране. Фотографию сделали в мае 2018 года в Историческом театре в Шанхае
Автор: dailymail.co.uk
  Зевающую гиену снял фотограф Сохейл Инзаман в Национальном парке Джхалана, Индия. "Мы были так близко, сидели тихо, наблюдали за ней. Я хотел сделать снимок на уровне животного. Я наклонился из машины, а мой друг меня держал. Это было рискованно, но я счастлив получить этот кадр", - говорит автор
Зевающую гиену снял фотограф Сохейл Инзаман в Национальном парке Джхалана, Индия. "Мы были так близко, сидели тихо, наблюдали за ней. Я хотел сделать снимок на уровне животного. Я наклонился из машины, а мой друг меня держал. Это было рискованно, но я счастлив получить этот кадр", - говорит автор
Автор: dailymail.co.uk
  "Я люблю путешествовать со своей собакой. Переночевать в эскимоском иглу - было одним из моих заданий. Когда мы вошли в зимнюю хижину, Раста вскочил на шкуры и уселся на них так, словно делал это всегда. Снимок я сделала первого января 2018 года в городе Иглу-Дорф Церматт, в Швейцарии", - рассказала фотограф Сильвия Мишель
"Я люблю путешествовать со своей собакой. Переночевать в эскимоском иглу - было одним из моих заданий. Когда мы вошли в зимнюю хижину, Раста вскочил на шкуры и уселся на них так, словно делал это всегда. Снимок я сделала первого января 2018 года в городе Иглу-Дорф Церматт, в Швейцарии", - рассказала фотограф Сильвия Мишель
Автор: dailymail.co.uk
  Верблюды сфотографированы на фоне заката в пустыне в Синьцзяне, Китай
Верблюды сфотографированы на фоне заката в пустыне в Синьцзяне, Китай
Автор: dailymail.co.uk
  Утренний солнечный свет падает на пол через арки в мечети Тадж-Махал, Агра, Индия, март 2018
Утренний солнечный свет падает на пол через арки в мечети Тадж-Махал, Агра, Индия, март 2018
Автор: dailymail.co.uk
  Фотография солнечного света, что пробивается сквозь деревья сделана в Brookgreen Garden в Америке
Фотография солнечного света, что пробивается сквозь деревья сделана в Brookgreen Garden в Америке
Автор: dailymail.co.uk
  "Цель этой фотографии - показать иранских женщин и иранскую культуру или иранские традиции", - сказал фотограф Хасан Тораби
"Цель этой фотографии - показать иранских женщин и иранскую культуру или иранские традиции", - сказал фотограф Хасан Тораби
Автор: dailymail.co.uk
  "Этот снимок я сделал во время поездки в Индию на фестиваль Холи. Я увидел мальчика, который прячется в ткани и рискнул сделать этот удивительный черно-белый снимок", - вспоминает Кристофер Комесо
"Этот снимок я сделал во время поездки в Индию на фестиваль Холи. Я увидел мальчика, который прячется в ткани и рискнул сделать этот удивительный черно-белый снимок", - вспоминает Кристофер Комесо
Автор: dailymail.co.uk
  Чешский дайвер Михал Навратил делает прыжок с башни возле музея Гуггенхейма в Бильбао в Японии. Это изображение совмещает последовательные кадры каждой секунды полета спортсмена с вышки
Чешский дайвер Михал Навратил делает прыжок с башни возле музея Гуггенхейма в Бильбао в Японии. Это изображение совмещает последовательные кадры каждой секунды полета спортсмена с вышки
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