Монашки в отпуске, слепые в кино - показали впечатляющие фото мирового конкурса

Світ вторник, 02 октября 2018 17:45 Мир Монашки в отпуске, слепые в кино - показали впечатляющие фото мирового конкурса16 Комментировать Автор: dailymail.co.uk Полли Русин сняла монахинь, которые делали селфи, в Риме в апреле 2018-го. "Я очень хотела сфотографировать монахинь в Риме. Встретила этих двоих в последний день моих римских каникул. Монашки выглядели круто в солнцезащитных очках, счастливые делали селфи. Я стала перед ними и сделала пару снимков. Хотела, что они не заметили, что я их фотографирую. Но они заметили. Мы обменялись улыбками и помахали друг другу. Я люблю этот снимок, потому что он показывает, что монахини в отпуске такие же люди, как и мы", - рассказала автор Автор: dailymail.co.uk Вид сверху на парк развлечений в городке Уэстон-сьюпер-Мэр в Англии снят Николасом И Джонсом Автор: dailymail.co.uk Себастьян Лебан снял банкет в честь празднования Пурима в религиозной школе в районе Меа Шеарим в Иерусалиме в марте 2018 года. Пурим - праздник в честь спасения еврейского народа от Амана, который хотел убить всех евреев в Перськой империи Автор: dailymail.co.uk Итальянец Марко Гайотти снял айсберги, застрявшие в замерзшей воде на Шпицбергене Автор: dailymail.co.uk Дорогу, которая проходит вдоль озера Блед в Словении, сфотографировал Дональд Йип. Снимок сделал во время морозов, которые сковали Европу в 2018 году. "Мне понравились форма и изгиб дороги. Я терпеливо ждал, когда по ней проедет машина. На мое счастье, она появилась и оказалась ярко-красной!"- поделился автор Автор: dailymail.co.uk "Фото сделано под водой на Гавайях. Это часть моей коллекции "Музы". Меня привлекает свобода, легкость, пространство и спокойствие, которые чувствуешь в воде. В то же время в воде нельзя дышать, чувствуешь себя уязвимым, под давлением и среди хаоса. Так и в жизни", - говорит автор Кристи Ли Роджерс Автор: dailymail.co.uk Работницы красят традиционные зонтики в Мьянме, Африка. "Целью этого снимка было изобразить контраст красного, зеленого, синего и желтого цветов. Когда я увидел эти красивые зонтики, меня вдохновили цвета и узоры. Я снимал эту сцену четыре раза. Потратил четыре месяца, чтобы поймать именно этот момент", - рассказал фотограф Зарни Мио Вин Автор: dailymail.co.uk На этом фото запечатлен момент, когда группа слепых людей и тех, которые плохо видят, "смотрят" фильм в театре Шанхая. В Китае 18 миллионов слепых людей - это наибольшее число слепых среди стран мира. Волонтерские организации придумывают способы, как сделать кино более доступным для таких людей. Они придумали делать живое звуковое описание. Рассказчик сидит в комнате просмотра и рассказывает, что происходит на экране. Фотографию сделали в мае 2018 года в Историческом театре в Шанхае Автор: dailymail.co.uk Зевающую гиену снял фотограф Сохейл Инзаман в Национальном парке Джхалана, Индия. "Мы были так близко, сидели тихо, наблюдали за ней. Я хотел сделать снимок на уровне животного. Я наклонился из машины, а мой друг меня держал. Это было рискованно, но я счастлив получить этот кадр", - говорит автор Автор: dailymail.co.uk "Я люблю путешествовать со своей собакой. Переночевать в эскимоском иглу - было одним из моих заданий. Когда мы вошли в зимнюю хижину, Раста вскочил на шкуры и уселся на них так, словно делал это всегда. Снимок я сделала первого января 2018 года в городе Иглу-Дорф Церматт, в Швейцарии", - рассказала фотограф Сильвия Мишель Автор: dailymail.co.uk Верблюды сфотографированы на фоне заката в пустыне в Синьцзяне, Китай Автор: dailymail.co.uk Утренний солнечный свет падает на пол через арки в мечети Тадж-Махал, Агра, Индия, март 2018 Автор: dailymail.co.uk Фотография солнечного света, что пробивается сквозь деревья сделана в Brookgreen Garden в Америке Автор: dailymail.co.uk "Цель этой фотографии - показать иранских женщин и иранскую культуру или иранские традиции", - сказал фотограф Хасан Тораби Автор: dailymail.co.uk "Этот снимок я сделал во время поездки в Индию на фестиваль Холи. Я увидел мальчика, который прячется в ткани и рискнул сделать этот удивительный черно-белый снимок", - вспоминает Кристофер Комесо Автор: dailymail.co.uk Чешский дайвер Михал Навратил делает прыжок с башни возле музея Гуггенхейма в Бильбао в Японии. Это изображение совмещает последовательные кадры каждой секунды полета спортсмена с вышки × Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A Комментировать Поделиться: Tweet
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