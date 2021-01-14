Молодой военный пришел к власти в результате переворота

 
Ексклюзивы
1/5
Нас может остаться 30 миллионов.
Нас может остаться 30 миллионов.
Просмотров: 1170
Какие машины с "автоматом" можно купить в Украине стоимостью до 39 тыс. грн?
Какие машины с "автоматом" можно купить в Украине стоимостью до 39 тыс. грн?
Просмотров: 2835
"Коломойский уже надоел Зеленскому" - Мартыненко
"Коломойский уже надоел Зеленскому" - Мартыненко
Просмотров: 720
Всех причастных к переписи, репрессировали. Большинство расстреляли - Либанова
Всех причастных к переписи, репрессировали. Большинство расстреляли - Либанова
Просмотров: 873
ЕСПЧ подтвердил аннексию Крыма - приближает ли это возвращение полуострова
ЕСПЧ подтвердил аннексию Крыма - приближает ли это возвращение полуострова
Просмотров: 225
Соль убивает больше людей, чем пищевые добавки - президент ассоциации диетологов
Соль убивает больше людей, чем пищевые добавки - президент ассоциации диетологов
Просмотров: 423
Импичмент означает раскол между республиканцами и борьбу с трампизмом
Импичмент означает раскол между республиканцами и борьбу с трампизмом
Просмотров: 288
Зеленский утонул в попытках найти достойных людей - эксперт
Зеленский утонул в попытках найти достойных людей - эксперт
1 Просмотров: 522
Паршивое посягательство власти на сакральность Майдана может привести к протестам
Паршивое посягательство власти на сакральность Майдана может привести к протестам
Просмотров: 441
Огрызко: 2-й импичмент перечеркнул политические перспективы Трампа
Огрызко: 2-й импичмент перечеркнул политические перспективы Трампа
Просмотров: 450
Фото
Все фото
8
7
4
3
7
Разрушительное землетрясение всколыхнуло страну: есть жертвы и сотни раненых
Разрушительное землетрясение всколыхнуло страну: есть жертвы и сотни раненых
Ліфт зупиняється лише на нашому поверсі – українка про житло в Канади
Ліфт зупиняється лише на нашому поверсі – українка про житло в Канади
Сеть взорвалась мемами об импичменте Трампа
Сеть взорвалась мемами об импичменте Трампа
Показали древнейший в мире рисунок животного
Показали древнейший в мире рисунок животного
Создали самый дорогой позолоченный бургер в мире
Создали самый дорогой позолоченный бургер в мире
Видео
Все видео
В российском цирке козлов и обезьян надели в нацистскую форму на заказ попов
В российском цирке козлов и обезьян надели в нацистскую форму на заказ попов
Неизвестные поиздевались над ламантином и выцарапали на его спине надпись "Трамп"
Неизвестные поиздевались над ламантином и выцарапали на его спине надпись "Трамп"
В России самосвал протаранил 5 автобусов с военными
В России самосвал протаранил 5 автобусов с военными
Мужчина сделал любимой предложение при помощи робота
Мужчина сделал любимой предложение при помощи робота
Опубликовали последнее видео пассажиров разбившегося самолета
Опубликовали последнее видео пассажиров разбившегося самолета
Интервью
1/5
Всех причастных к переписи, репрессировали. Большинство расстреляли - Либанова
Всех причастных к переписи, репрессировали. Большинство расстреляли - Либанова
Просмотров: 873
Банки не будут платить проценты по долларовым депозитам
Банки не будут платить проценты по долларовым депозитам
Просмотров: 4635
Соль убивает больше людей, чем пищевые добавки - президент ассоциации диетологов
Соль убивает больше людей, чем пищевые добавки - президент ассоциации диетологов
Просмотров: 423
Способы побомжевать найдем. Но для чего тогда налоги?
Способы побомжевать найдем. Но для чего тогда налоги?
Просмотров: 477
За ошибки Степанова украинцы будут платить здоровьем и жизнями - Стефанишина
За ошибки Степанова украинцы будут платить здоровьем и жизнями - Стефанишина
Просмотров: 2079
Колонка
Юрій Стригун
Юрій Стригун
14 января 2021
Просмотров: 288
Забута усмішка
Років за 10 до смерті мати загорілася ідеєю — зробити сімейний альбом. Починаючи зі старих пожовклих фото з їхніми загадковими історіями аж до ...
пятница, 15 января 2021 06:30

Молодой военный пришел к власти в результате переворота

  Комментировать
Молодой военный пришел к власти в результате переворота
Молодой полковник Муаммар Каддафи / Wikipedia

15 января 1970-го молодой капитан ливийской армии Муаммар аль-Каддафи, который в сентябре 1969-го сбросил короля Идриса, был провозглашен премьером Ливии.

Каддафи родился в палатке в ливийской пустыне. Был сыном бедуинского фермера. Учился в университете и Ливийской военной академии. Постоянно рос в рядах ливийской армии. Как арабский националист, вместе с группой сослуживцев повалил ливийскую монархию 1 сентября 1969-го.

Сочетая исламизм, революционный социализм и арабский национализм, Каддафи установил антизападную диктатуру. В 1970-м заставил вывести военные базы США и Великобритании из страны, выгнал итальянских и еврейских ливийцев. В 1973-м национализировал нефтяные месторождения, принадлежавшие иностранцам. Восстановил традиционные исламские законы - запрет алкогольных напитков и азартные игры. В то же время запустил социальные программы, которые улучшили уровень жизни ливийцев.

В рамках заявленного стремления объединить арабский мир, стремился к более тесным отношениям с арабскими соседями, особенно Египтом. Однако, когда Египет, а затем и другие арабские страны начали мирные переговоры с Израилем, Ливия становилась все более изолированной.

Правительство Каддафи финансировало террористические группы по миру - от палестинских партизан и филиппинских мусульманских повстанцев до Ирландской республиканской армии. В 1980-е страны Запада обвинили его в многочисленных терактах в Европе. В апреле 1986-го военные самолеты США бомбили столицу Триполи в отместку за взрыв в западногерманском танцевальном клубе. Тогда Каддафи был ранен, а его маленькая дочь погибла.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Повстанцы расстреляли диктатора, правившего 42 года

В конце 1990-х Каддафи стремился вывести Ливию из длительной международной изоляции. Поэтому передал Западу двух подозреваемых, которых разыскивали за теракт с самолетом над шотландским городом Локбери в 1988-м. В ответ ЕС отменил санкции против Ливии. Также стремился наладить более тесные отношения с неисламских странами Африки - такими как ЮАР. Со временем превратился в пожилого африканского лидера.

Каддафи удивил многих в мире, когда одним из первых мусульманских глав государств осудил "Аль-Каиду" после терактов 11 сентября 2001-го. В 2002-м принес публичные извинения за теракт над Локерби. Позже согласился заплатить почти $3 млрд компенсаций семьям жертв теракта. В 2003-м получил приверженность администрации президента США Джорджа Буша-младшего, когда объявил о существовании программы создания оружия массового уничтожения в Ливии, и позволил международному агентству проверить и демонтировать ее.

В 2004-м британский премьер Тони Блэр посетил Ливию, став одним из первых глав западных государств, который сделал такой шаг за длительное время. Во время своего визита Блэр похвалил Ливию как сильного союзника в международной войне с терроризмом.

В феврале 2011-го, когда по большей части арабского мира распространились массовые протесты, известные как Арабская весна, Каддафи начал гражданскую войну с участниками акций протеста. В марте международная коалиция начала наносить авиаудары по опорным пунктам Каддафи под эгидой резолюции Совета Безопасности ООН. 20 октября Каддафи убили после того, как схватили недалеко от его родного города Сирт.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Молодой военный пришел к власти в результате переворота». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
15
января

Пилот посадил самолет на реку

Либкнехт и Люксембург попытались осуществить коммунистический переворот

Молодой военный пришел к власти в результате переворота

Вышла последняя серия "Санта-Барбары"

Самое читаемое
Maruv показала фото в максимально открытых трусах
Maruv показала фото в максимально открытых трусах
9
 1 Просмотров: 58036
16-летний подросток в кустарниках изнасиловал женщину, порезал ее и ограбил
16-летний подросток в кустарниках изнасиловал женщину, порезал ее и ограбил
3
 Просмотров: 11187
Абсолютно голая Зои Кравиц сексуально позирует с персиком во рту
Абсолютно голая Зои Кравиц сексуально позирует с персиком во рту
5
 Просмотров: 9064
&quot;Не за что лечиться. Уйду с удовольствием&quot; - мужчина всколыхнул сеть страшным сообщением
"Не за что лечиться. Уйду с удовольствием" - мужчина всколыхнул сеть страшным сообщением 1 Просмотров: 8010
Дети живут на свалке в бараках. Самому младшему - 5 месяцев: шокирующие кадры
Дети живут на свалке в бараках. Самому младшему - 5 месяцев: шокирующие кадры
7
 Просмотров: 7083
Мир
Разрушительное землетрясение всколыхнуло страну: есть жертвы и сотни раненых
Разрушительное землетрясение всколыхнуло страну: есть жертвы и сотни раненых
8
 Просмотров: 81
Пилот посадил самолет на реку
Пилот посадил самолет на реку
 Просмотров: 63
Инаугурация Байдена ФБР заявляет об угрозе
Инаугурация Байдена ФБР заявляет об угрозе Просмотров: 72
Либкнехт и Люксембург попытались осуществить коммунистический переворот
Либкнехт и Люксембург попытались осуществить коммунистический переворот
 Просмотров: 117
Северная Корея продемонстрировала "самое мощное оружие в мире"
Северная Корея продемонстрировала "самое мощное оружие в мире" Просмотров: 504
Больше всего комментируют
4
Хомчак вызвал возмущение заявлением о "хороших" россиянах
3
Офис президента сотрудничает с Медведчуком и его каналами - депутатка
2
"Украина как будто играет в покер с западными партнерами" - Мартыненко
2
Сторонников независимости давили танками
2
Чиновникам повысили зарплаты: сколько будут получать
Голосов: 847
Голосование Финальная часть футбольного Евро - главное спортивное событие 2021 года. Как выступит на турнире сборная Украины?
  • 1) не выйдет из группы
  • 2) дойдёт до 1/8 финала
  • 3) дойдёт до 1/4 финала
  • 4) дойдёт до 1/2 финала
  • 5) дойдёт до финала
  • 6) станет чемпионом
Просмотреть