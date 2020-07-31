Молния убила 8 человек

В результате удара молнии в индийском штате Бихар погибли 8 человек. В этот период в Индии сильные наводнения из-за дождей, которые также сопровождаются частыми молниями.
Это произошло всего за одни сутки, пишет NNN.
Сообщается, что за последние несколько недель по всему штату молниями было убито около 200 человек.
В управлении стихийными бедствиями сказали, что жертвы прятались под деревьями во время ударов молний. Однако этого делать категорически нельзя.
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Метеорологи также предупредили людей, чтобы они были бдительны в течение следующих 24 часов, поскольку ожидаются новые дожди и удары молний.
За последнее время от наводнений в Индии пострадали 3,9 тыс. человек.
В Южной Корее от мощного урагана 5 человек погибли и 4 пострадали. В некоторых корейских городах за час выпало более 80 мм осадков.
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