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пятница, 31 июля 2020 16:00

Молния убила 8 человек

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Молния убила 8 человек
Молния убила 8 человек в сутки. Фото: needpix

В результате удара молнии в индийском штате Бихар погибли 8 человек. В этот период в Индии сильные наводнения из-за дождей, которые также сопровождаются частыми молниями.

Это произошло всего за одни сутки, пишет NNN.

Сообщается, что за последние несколько недель по всему штату молниями было убито около 200 человек.

В управлении стихийными бедствиями сказали, что жертвы прятались под деревьями во время ударов молний. Однако этого делать категорически нельзя.

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Метеорологи также предупредили людей, чтобы они были бдительны в течение следующих 24 часов, поскольку ожидаются новые дожди и удары молний.

За последнее время от наводнений в Индии пострадали 3,9 тыс. человек.

В Южной Корее от мощного урагана 5 человек погибли и 4 пострадали. В некоторых корейских городах за час выпало более 80 мм осадков.

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Дата
31
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