Молния убила 8 человек в сутки. Фото: needpix

В результате удара молнии в индийском штате Бихар погибли 8 человек. В этот период в Индии сильные наводнения из-за дождей, которые также сопровождаются частыми молниями.

Это произошло всего за одни сутки, пишет NNN.

Сообщается, что за последние несколько недель по всему штату молниями было убито около 200 человек.

В управлении стихийными бедствиями сказали, что жертвы прятались под деревьями во время ударов молний. Однако этого делать категорически нельзя.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: На полу грязь, на стенах грибок, а за продуктами 18 км - как живет Западная Украина после наводнения

Метеорологи также предупредили людей, чтобы они были бдительны в течение следующих 24 часов, поскольку ожидаются новые дожди и удары молний.

За последнее время от наводнений в Индии пострадали 3,9 тыс. человек.

В Южной Корее от мощного урагана 5 человек погибли и 4 пострадали. В некоторых корейских городах за час выпало более 80 мм осадков.