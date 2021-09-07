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вторник, 07 сентября 2021 09:42

Молния поразила столб 12 раз подряд: эпический момент запечатлели

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Молния поразила столб 12 раз подряд: эпический момент запечатлели
Молния поразила столб 12 раз подряд. Фото: Edward Aspera Jr

В Китае молния 12 раз подряд попала в один и тот же столб.

Эпический момент попал на видео, пишет Daily Mail.

Житель провинции Шаньдун снимал шторм над городом Циндао на телефон. Именно он заснял, как молния поразила фонарный столб.

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12 ударов произошли менее чем за 10 сек. Сеть поразило видео природного явления.

В среду, 1 сентября, проливные дожди накрыли значительную часть Испании. Непогода вызвала наводнения и шторм, в результате которых произошло более 9 тыс. ударов молнии.

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