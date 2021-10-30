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суббота, 30 октября 2021 00:58

Молдова на 5 лет подписала контракт с Газпромом. Украина собирается поставить в страну-соседку 12 млн кубов газа

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Молдова на 5 лет подписала контракт с Газпромом. Украина собирается поставить в страну-соседку 12 млн кубов газа
Молдова разрешает энергетический кризис. Фото: 24 канал

Завершились переговоры между делегацией Республики Молдова и российским газовым монополистом "Газпромом".

Стороны достигли договоренности по формуле цены, аудиту долга "Молдова-Газ" и дальнейшему диалогу по его погашению, сообщили в министерстве инфраструктуры и регионального развития Молдовы.

Соглашение предусматривает продление предыдущего контракта между "Газпромом" и "Молдова-Газ" еще на пять лет на основе формулы цены, предложенной молдавской стороной.

Поставки природного газа начнутся 1 ноября 2021г.

НАК "Нафтогаз Украины" выиграла еще один тендер молдавской государственной энергетической компании Energocom и поставит в Молдову 128,5 тысяч МВт газа, что составляет примерно 12,1 миллиона кубометров, сообщил директор департамента интегрированных коммуникаций Нафтогаза Максим Белявский.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Нафтогаз выиграл тендер на поставку газа в Молдову

В Молдове на 30 дней объявили режим чрезвычайного положения – с 22 октября по 20 ноября. Причиной этого является кризис в энергетической сфере. На рынке природного газа в Молдове зарегистрировали дефицит примерно в 16 млн. куб. м. Потребность в газе на октябрь покрыта всего на 67%.

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