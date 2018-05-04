Молчание Илона Маска стоило ему более $2 млрд

Акции компании Tesla упали на 4,5% после отказа Илона Маска отвечать на вопросы аналитиков. Фото: unian.net

Акции компании Tesla упали на 4.5% сразу после того, как Илон Маск отказался отвечать на вопрос аналитиков о финансовых показателях компании.

За несколько минут компания потеряла более $2 млрд, сообщает Reuters.

Во время телефонного брифинга с аналитиками Илону Маску задали вопрос о количестве заказов нового электрокара Tesla Model 3. На что Маск долго не отвечал, а потом сказал: "Ваши вопросы настолько сухие. Они меня убивают".

Накануне финансовые показатели компании превзошли ожидания инвесторов. В частности, Tesla заявила, что произвела электрокаров больше, чем ожидалось, хотя в финансовой отчетности компания показала самый большой убыток за всю свою историю.

Как сообщает bloomberg, впервые для любого автопроизводителя Tesla Inc. вскоре начнет публиковать свои статистические данные об электрокарах с автопилотом. А также публично обновлять их каждый квартал.

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Автопилот Tesla - это, возможно, наиболее полный пакет функций поддержки водителя, которые доступны в автомобилях. Он будет поддерживать курс автомобиля, регулировать скорость и менять полосу движения во время сигнала поворота.

В США компания Nikola Motor Co обвинила Tesla Inc в нарушении патента и подала иск в суд штата Аризона. Компания требует денежную компенсацию в размере $ 2 млрд.