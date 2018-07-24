Мобильный сигнал только на кладбище - супруги 30 лет одиноко живут в селе

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84-летний Хуан Мартин Коломер и его жена Синфороса Санчо, 85 лет, более 30 лет остаются единственными жителями села Ла Эстрелла на восточном высокогорье Испании.

"Все ушли. Мы дураки, которые остались", - сказала Синфороса Reuters. В селе раньше проживало до 200 человек, вспоминает.

"Мы всегда жили так. Когда холодно, разжигаем огонь. Спим под одеялами. У нас есть цыплята, кролики, земля. Мы здесь распоряжаемся", - рассказывает женщина, сидя на ступеньках розового здания. Раньше это была школа для мальчиков.

Население начало разъезжаться по городам в поисках работы после завершения гражданской войны в 1939-м. Теперь Ла Эстрелла находится в центре безлюдного региона. Его площадь вдвое превышает размеры Бельгии. Область должны признать наименее заселенной в Евросоюзе. На каждый квадратный километр здесь не более 8 человек.

Сын Хуан Мартина и Синфоросы Висенте был последним ребенком в Ла Эстрелла. В школу добирался в соседнее село.

"Если нет детей, нет жизни", - говорит Хуан Мартин.

Пара живет на пенсию в размере € 1200 (это $ 1400) в месяц на двоих. Держат кроликов и кур из-за мяса и яиц. За другой пищей ездят в соседний город Вилафранса. Там же навещают Висенте.

Еду готовят на открытом огне или на газовой печи на бутане. 20 лет пользовались масляными лампами. Затем семья установила солнечные батареи.

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"У нас никогда не было телефонной линии. Мобильный сигнал только на кладбище ", - говорит Синфороса.

"Мы выросли в одиночестве и нам это нравится. Но не думаю, что кто-то захочет жить так. Ла Эстрелла умирает с нами", - сказал Хуан Мартин.

84-летняя Элси Эйлер платит сама себе налоги, выдает разрешение на торговлю алкоголем и голосует за себя на выборах сельского председателя. 14 лет живет одна в селе Монови в американском штате Небраска. В 1930-х здесь жили 150 людей. Были бакалейные магазины, рестораны и тюрьма.