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понедельник, 01 ноября 2021 21:35

Многоэтажный дом обвалился. Под завалами может быть больше 100 человек
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Обрушилось здания, под обломками которого может быть больше 100 человек
Фото: Reuters
Обрушилось здания, под обломками которого может быть больше 100 человек
Обрушилось здания, под обломками которого может быть больше 100 человек
Обрушилось здания, под обломками которого может быть больше 100 человек
Обрушилось здания, под обломками которого может быть больше 100 человек

В самом большом нигерийском городе Лагос обвалился 21-этажный жилой дом.

В результате погибли, по меньшей мере, три человека и больше 100оказались под завалами и считаются пропавшими без вести. Об этом пишет Guardian.

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Официальные лица, прибывшие на место происшествия, столкнулись с толпой разгневанных людей, поскольку спасательные работы начались только через несколько часов после обрушения.

Здание, расположенное в престижном районе Икойи. Оно является площадкой для строительства роскошных квартир. Неизвестно, сколько точно людей было внутри, когда упало. Также пока не известны причины обвала. Здание строилось около двух лет.

Обвалы относительно обычны в Лагосе из-за слабого соблюдения строительных норм и правил. Также существует проблема плохой работы частных застройщиков, стремящихся как можно быстрее удовлетворить спрос на жилье в мегаполисе.

В воскресенье, 17 октября, в Нигерии в штате Сокото боевики напали на рынок, чтобы ограбить. Погибли не менее 43-х человек.

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