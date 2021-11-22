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понедельник, 22 ноября 2021 20:50

Мне плевать, что на Западе думают обо мне, что не признают – Лукашенко

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Мне плевать, что на Западе думают обо мне, что не признают – Лукашенко
Самопровозглашенный президент Лукашенко говорит, что "вырежет" всех выступающих против него / BBC

Самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко дал интервью BBC.

Он заявил, что не звал мигрантов в Беларусь, обещал дальше жестко бороться с оппозицией и рассказал, как будет функционировать союзное объединение Беларуси и России. Об этом сообщает BBC.

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"Мы заключили с ЕС соглашение о реадмиссии. Если беженцы к ним пришли через Беларусь, они нам их возвращали, но должны были за это построить у нас или профинансировать строительство пунктов для этих беженцев. В конце прошлого года, особенно в этом, ввели санкции против Беларуси, отказались от договора о реадмиссии, перестали строить пункты для беженцев. Тогда я сказал: "Ребята, санкции, плюс ваш отказ от работы с беженцами и мигрантами – до свидания". Простите меня, создавать здесь отстойник или лагеря для беженцев? Я не стану их задерживать на границе. Дальше не буду, если будут идти через Беларусь, потому что идут не ко мне, а к вам", - сказал Лукашенко.

Относительно вопроса журналиста, что белорусские силовики помогают мигрантам перейти польскую границу, Лукашенко ответил, что это сплетни и неправда.

"Кто-то сказал, что резали проволоку... Я в это не верю. Верю фактам. Вы мне скажите, где резали провод, кто резал и назовите фамилию этого солдата", - сказал он.

В ответ на это журналист сказал, что сомнительно, что перепуганный мигрант ночью будет расспрашивать у человека с оружием его имя или не подчиняться.

На замечание, что страны ЕС не признают Лукашенко президентом, он ответил, что ему этого не нужно, потому что его вроде бы избрал народ.

"Для меня не имеет никакого значения, признают ли они меня президентом. Мне плевать, что в Евросоюзе думают о президенте Беларуси. Меня выбирал не ЕС, а белорусский народ. Потому мне важно, как меня воспринимает мой народ. Мне совершенно не важно, что они не считают меня легитимным. Плевать, что обо мне думают в Англии, США или ЕС. Мир увидел их лицо на границе. Я особо не парюсь, как там ко мне относятся", - сказал Лукашенко.

Что касается санкций, то он сказал, что ему безразличны они, потому что Беларусь вроде бы и так не слишком торговала со странами ЕС. Евросоюз остается вторым по значимости торгово-экономическим партнером Белоруссии после России.

"Я, конечно, не идиот, и понимаю, что эти санкции ни вам, ни мне не нужны. Но если они начали со мной говорить на санкционном языке, не признавать мою легитимность. Ну, бог с вами, через четверть века я привык", - сказал Лукашенко.

На замечание журналиста, что Лукашенко не избрал народ, и за него не отдали голоса 80% белорусов на выборах в августе 2020 года, как это нарисовало ЦИК, он ответил, что все участвовавшие в протестах – наемники Запада, а жестокость против участников протестов – ложь.

"Вы назвали цифру – 80%. Это объявил законный ЦИК. Вы говорите, толпы вышли. Толпами ходят по Минску европейские поклонники. Так было постоянно. Только в этом году было больше подготовлено с европейской стороны. Фондами германскими, английскими, американскими. Деньги бросили. Люди на фоне пандемии подготовили. Вырежем всех негодяев, которых вы финансировали. Ах вы обеспокоились, что мы уничтожили ваши структурки, которые вы финансировали?", - сказал он.

Беларусь заявила, что перевела основную часть мигрантов на границе с Польшей из лагерей в пограничный транспортно-логистический центр. Мигранты 18 ноября покинули стихийные лагеря у пункта пропуска "Брузги" и у линии польской границы, сообщает агентство БЕЛТА.

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