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понедельник, 23 июля 2018 12:49

"Мне очень скучно" - жертва "Новичка" рассказал о дальнейших планах

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&quot;Мне очень скучно&quot; - жертва &quot;Новичка&quot; рассказал о дальнейших планах
Чарли Роули мечтает выпить вина после реабилитации от отравления "Новичком". Фото: Sun

Британец Чарли Роули, который пострадал от "Новичка" в этом месяце, планирует сходить за бутылкой вина после выписки из больницы. Жалуется, что его не выпускают на улицу и нашпиговывают лекарствами.

"Я бы очень хотел сходить куда-то на бутылку вина. Я очень рад быть вне больницы. Но теперь замкнут в комнате и принимаю много лекарств. Мне разрешили сигареты, но мне очень скучно", - передал Sun слова потерпевшего его брат Мэтью.

Мужчина 20 дней получал курс интенсивной терапии в тайном месте под надзором полиции. Он потерял память, говорит Мэтью. Неизвестно - из-за "Новичка" или медицинского лечения. Голова Чарли, как в тумане. Также пострадавший подозревает, что его телефон прослушивают.

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20 июля пострадавшего от нервно-паралитического вещества класса "Новичок" в британском Эймсбери Чарли Роули выписали из больницы.

"Мы желаем ему скорейшего дальнейшей поправки. Полиция Уилтшира продолжит сотрудничать с другими учреждениями, чтобы помочь мистеру Роули быстрее восстановиться", - сказал начальник полиции графства констебль Кир Притчард.

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июля

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