Младенец умер от менингита, после того как врачи выписали его с простудой

3-месячный Могамед умер от менингита, после того как его выписали из больницы. Фото: Men media

В британском Манчестере 3-месячный Могамед Олдмур умер от менингита и сепсиса. За несколько часов до этого младенца отпустили из больницы с простудой.

Его мать Муна Абуризек позвонила в спасательную службу, после того как у ребенка поднялась температура и посинели губы, сообщает Daily Mail.

В больнице после осмотра женщину заверили, что мальчик просто простудился. Несмотря на уговоры матери оставить ребенка в медицинском учреждении на ночь, его выписали. Дома состояние Могамеда стало ухудшаться. Женщина отвезла малыша обратно в больницу, где через несколько часов он умер.

В ходе расследования оказалось, что у мальчика были температура более 38°C и рвота. В больнице его осмотрела педиатрическая медсестра. И заметила, что его температура поднялась до 39°C, а сердечный ритм гораздо более частый.

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После этого его перевели в реанимацию. На медицинской карте мальчика должны были оставить наклейку с предупреждением о риске развития сепсиса. Но медсестра этого не сделала, потому что надеялась, что в реанимации врачи его лучше осмотрят, как срочного пациента.

По словам Муны Абузирек, мальчик постоянно плакал, ему было больно.

"Я пыталась его успокоить всеми способами, которые знала. Но он все равно плакал. Потом врач сказал, что он простудился. Я беспокоилась за его легкие, он не дышал нормально, но не стала спорить. Я просто доверилась специалистам", – говорит она.

Впервые Могамеду сделали вакцину от менингита В в 8 недель. Второй раз ее должны были сделать в 16 недель, но мальчик заболел и умер.

Посмертное вскрытие показало, что ребенок имел характерные высыпания по всему лицу, груди, животу и спине. А также на некоторых конечностях и внутренних органах.

Расследование продолжается.

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