Младенец умер от менингита, после того как врачи выписали его с простудой

 
Ексклюзивы
1/5
Чтобы не отжимали так, как при Януковиче – экономист дал советы относительно рынка земли
Чтобы не отжимали так, как при Януковиче – экономист дал советы относительно рынка земли
Просмотров: 279
"Почему квартиру можешь продать или купить, а землю нет?" – социолог
"Почему квартиру можешь продать или купить, а землю нет?" – социолог
1 Просмотров: 387
Увеличили почти вдвое экспорт агропродукции за границу, но это не улучшит жизнь украинцев
Увеличили почти вдвое экспорт агропродукции за границу, но это не улучшит жизнь украинцев
Просмотров: 351
Без своего кинематографа Украина не будет успешной – Филипп Ильенко
Без своего кинематографа Украина не будет успешной – Филипп Ильенко
Просмотров: 261
Цель Путина – создать в Украине условия, когда мы прекратим сопротивляться оккупации
Цель Путина – создать в Украине условия, когда мы прекратим сопротивляться оккупации
1 Просмотров: 1404
Сколько стоит партия
Сколько стоит партия
Просмотров: 468
Какой будет судьба "Слуги народа"
Какой будет судьба "Слуги народа"
1 Просмотров: 2367
Если Зеленский будет подыгрывать Путину, начнется гражданская война
Если Зеленский будет подыгрывать Путину, начнется гражданская война
8 Просмотров: 3195
Украиноязычным легче противостоять российской пропаганде
Украиноязычным легче противостоять российской пропаганде
9 Просмотров: 3834
Что изменится для клиентов Ощадбанка летом 2020-го
Что изменится для клиентов Ощадбанка летом 2020-го
Просмотров: 18279
Фото
Все фото
7
6
7
5
6
Сожженные леса Австралии начинают восстанавливаться
Сожженные леса Австралии начинают восстанавливаться
Афганистан и Пакистан накрыли снегопады: погибло более сотни человек
Афганистан и Пакистан накрыли снегопады: погибло более сотни человек
Двое украинцев погибли в Польше
Двое украинцев погибли в Польше
В Венеции пересохли водные каналы: в чем причина
В Венеции пересохли водные каналы: в чем причина
В Австралии могут исчезнуть некоторые виды лягушек и насекомых
В Австралии могут исчезнуть некоторые виды лягушек и насекомых
Видео
Все видео
Голливудские звезды "снялись" в ролике в поддержку Украины
Голливудские звезды "снялись" в ролике в поддержку Украины
Самолет сбросил топливо над школами: много пострадавших
Самолет сбросил топливо над школами: много пострадавших
В Китае автобус с пассажирами упал в выгребную яму: есть погибшие
В Китае автобус с пассажирами упал в выгребную яму: есть погибшие
Спасатели обнародовали видео с места авиакатастрофы в Тегеране
Спасатели обнародовали видео с места авиакатастрофы в Тегеране
Иранские студенты требуют наказать виновных в авиакатастрофе
Иранские студенты требуют наказать виновных в авиакатастрофе
Интервью
1/5
Политическое поражение Зеленского и новые схемы: фермер рассказал о последствиях земельного закона
Политическое поражение Зеленского и новые схемы: фермер рассказал о последствиях земельного закона
Просмотров: 540
Украинцы массово учат немецкий язык, чтобы ехать на заработки
Украинцы массово учат немецкий язык, чтобы ехать на заработки
1 Просмотров: 2637
Россия сейчас является одним из крупнейших врагов цивилизованного мира - авторка романа об альтернативной истории Украины
Россия сейчас является одним из крупнейших врагов цивилизованного мира - авторка романа об альтернативной истории Украины
Просмотров: 2034
Сильный и независимый Зеленский опасен для Коломойского – эксперт
Сильный и независимый Зеленский опасен для Коломойского – эксперт
1 Просмотров: 2880
"Стояли на блокпосту, приехало руководство и забрало у нас патроны" - полицейский о начале оккупации Донбасса
"Стояли на блокпосту, приехало руководство и забрало у нас патроны" - полицейский о начале оккупации Донбасса
Просмотров: 3897
Колонка
Віталій Жежера
Віталій Жежера
09 января 2020
1 Просмотров: 927
Ми з граком
Недавно мене концептуально розчулив один грак. Їх тепер у Києві побільшало, бо яка-не-яка — а таки зима, і граки перебралися сюди з холодних ...
среда, 15 января 2020 17:46

Младенец умер от менингита, после того как врачи выписали его с простудой

  Комментировать
Младенец умер от менингита, после того как врачи выписали его с простудой
3-месячный Могамед умер от менингита, после того как его выписали из больницы. Фото: Men media

В британском Манчестере 3-месячный Могамед Олдмур умер от менингита и сепсиса. За несколько часов до этого младенца отпустили из больницы с простудой.

Его мать Муна Абуризек позвонила в спасательную службу, после того как у ребенка поднялась температура и посинели губы, сообщает Daily Mail.

В больнице после осмотра женщину заверили, что мальчик просто простудился. Несмотря на уговоры матери оставить ребенка в медицинском учреждении на ночь, его выписали. Дома состояние Могамеда стало ухудшаться. Женщина отвезла малыша обратно в больницу, где через несколько часов он умер.

В ходе расследования оказалось, что у мальчика были температура более 38°C и рвота. В больнице его осмотрела педиатрическая медсестра. И заметила, что его температура поднялась до 39°C, а сердечный ритм гораздо более частый.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Рассказали историю девочки, которая выжила, родившись в 5,5 месяца

После этого его перевели в реанимацию. На медицинской карте мальчика должны были оставить наклейку с предупреждением о риске развития сепсиса. Но медсестра этого не сделала, потому что надеялась, что в реанимации врачи его лучше осмотрят, как срочного пациента.

По словам Муны Абузирек, мальчик постоянно плакал, ему было больно.

"Я пыталась его успокоить всеми способами, которые знала. Но он все равно плакал. Потом врач сказал, что он простудился. Я беспокоилась за его легкие, он не дышал нормально, но не стала спорить. Я просто доверилась специалистам", – говорит она.

Впервые Могамеду сделали вакцину от менингита В в 8 недель. Второй раз ее должны были сделать в 16 недель, но мальчик заболел и умер.

Посмертное вскрытие показало, что ребенок имел характерные высыпания по всему лицу, груди, животу и спине. А также на некоторых конечностях и внутренних органах.

Расследование продолжается.

В Славянске Донецкой области после визита к стоматологу умерла 6-летняя девочка.

По предварительным данным, к смерти ребенка привело ненадлежащее исполнение профессиональных обязанностей работниками стоматологической больницы.

У девочки началась аллергическая реакция.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Младенец умер от менингита, после того как врачи выписали его с простудой». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
15
января

Парламент выдел деньги на новое здание минобороны

Самое читаемое
&quot;Слуги&quot; с фракцией Тимошенко проголосовали в унисон
"Слуги" с фракцией Тимошенко проголосовали в унисон 1 Просмотров: 16065
Благородство — юмору не помеха: показали забавные фото экспрессивных лошадей
Благородство — юмору не помеха: показали забавные фото экспрессивных лошадей
16
 Просмотров: 11133
Зарплата в 40 тыс. грн, пенсия в 20 тыс. грн — министр экономики шокировал заявлением
Зарплата в 40 тыс. грн, пенсия в 20 тыс. грн — министр экономики шокировал заявлением Просмотров: 10791
&quot;Все буде добре&quot;. В центре Киева обокрали телеведущую Надежду Матвееву
"Все буде добре". В центре Киева обокрали телеведущую Надежду Матвееву Просмотров: 10044
Без фотошопа: Кардашьян тайно сняли на пляже в бикини
Без фотошопа: Кардашьян тайно сняли на пляже в бикини
10
 Просмотров: 9992
Мир
Путин предложил нового премьер-министра
Путин предложил нового премьер-министра Просмотров: 378
Сожженные леса Австралии начинают восстанавливаться
Сожженные леса Австралии начинают восстанавливаться
7
 Просмотров: 603
Сколько россиян готовы проголосовать за Путина: показали данные опроса
Сколько россиян готовы проголосовать за Путина: показали данные опроса Просмотров: 1089
Европарламент назвал наибольшую угрозу для ЕС
Европарламент назвал наибольшую угрозу для ЕС Просмотров: 585
Российское правительство во главе с Медведевым уходит в отставку
Российское правительство во главе с Медведевым уходит в отставку Просмотров: 2655
Больше всего комментируют
11
Местные выборы в Киеве: жители столицы признались, кого хотят видеть мэром – социсследование
2
Посольство в Иране заявляло о технических причинах падения самолета из-за приказа СНБО - Данилов
2
Самолет МАУ могли сбить намеренно – советник Зеленского
1
В Украине нет правоохранительной системы - Роман Синицын
1
Испанские фанаты устроили марш против Зозули
Голосов: 1706
Голосование Кто является лучшим футболистом всех времён?
  • 1) Пеле
  • 2) Диего Марадона
  • 3) Лионель Месси
  • 4) Йоханн Кройфф
  • 5) Роналдо-бразилец
Просмотреть
Погода
Київ

вологість:

тиск:

вітер:

Погода на 10 днів від sinoptik.ua