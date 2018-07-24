Младенцы умерли из-за виагры

11 новорожденных детей умерли в Нидерландах. Женщины участвовали в медицинском эксперименте. Принимали виагру во время беременности, чтобы ускорить рост и развитие плода.

Исследования проводились над 93 женщинами в 10 больницах по всех Нидерландам. В нем взяли участие женщины с пониженным функционированием плаценты. Им давали силденафил - действующее вещество виагры. Препарат расширяет кровеносные сосуды. Ученые надеялись, что он улучшит циркуляцию крови у женщин, сообщает Guardian.

Экспериментом руководил медицинский центр университета в Амстердаме. Опыты на крысах показали положительные результаты, говорят ученые. Эксперимент на людях прекратили после того, как родилось 17 детей с недоразвитыми легкими. Это больше, чем ожидалось, заявили в надзорном комиссии. 11 из этих младенцев умерли.

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Препарат вызывает повышение кровяного давления в легких. Из-за этого дети не получают достаточно кислорода, предполагают ученые. Нет свидетельств, что эксперимент проводили с нарушениями. Но никаких положительного влияния на детей он не оказывал.

В контрольной группе из 90 женщин, принимавших плацебо, только трое детей имели такие проблемы с легкими. Ни один ребенок не умер. 10-15 женщин ожидают результатов, чтобы узнать о влиянии виагры на их детей.

32-летняя Вики Брэдшо из английского Манчестера родила двойню с разницей в 12 дней. Второй ребенок из двойни обычно рождается в течение часа после первого. У Вики, после рождения первого из двойнят, схватки прекратились. Врачи решили, что для ребенка будет лучше остаться развиваться внутри матери.