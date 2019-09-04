Миссия - спасти планету: представили корабль, который уничтожит астероид

NASA и Европейское космическое агентство на следующей неделе в Риме представят космический корабль для сбивания астероидов.
Он должен быть запущен летом 2021 года. Первую цель - часть астероида Дидимоса планируют сбить в 2022 году и исследовать его, пишет news.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: К Земле приближается астероид гигантских размеров
Астероид находится между Землей и Марсом. Его диаметр - 160 м.
Космические агентства создают корабли с целью сбивать астероиды, которые в будущем будут угрожать планете.
К Земле приближается огромный астероид размером с пирамиду Хеопса.
×
Комментарии