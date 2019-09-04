Миссия - спасти планету: представили корабль, который уничтожит астероид

NASA и Европейское космическое агентство готовят корабли для уничтожения астероидов, угрожающих планете. Фото: news

NASA и Европейское космическое агентство на следующей неделе в Риме представят космический корабль для сбивания астероидов.

Он должен быть запущен летом 2021 года. Первую цель - часть астероида Дидимоса планируют сбить в 2022 году и исследовать его, пишет news.

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