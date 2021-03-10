Мишель Обама на карантине научилась вязать и пережила легкую депрессию

Мишель Обама / Wikipedia

Бывшая первая леди США Мишель Обама, 57 лет, рассказала, что на карантине начала вязать и думает, чтобы уйти из общественной жизни.

Обама дала интервью журналу People. Она рассказала, что взяла спицы, чтобы скоротать время во время пандемии, но ей понравилось. Об этом пишет Independent.

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"Вязание - это навсегда. Вязать можно вечно, потому что, как только сделаешь шарф, надо еще одеяло. Как только сделаешь одеяло, понадобится шапка и носки", - говорит она.

Обама рассказала, что работает сейчас над первым свитером с круглым вырезом для мужа - бывшего президента Барака Обамы, 59 лет.

Бывшая первая леди также рассказала, как пандемия помогла ей и мужу вернуть украденные моменты общего времени с дочерьми - 22-летней Малией и 19-летней Сашей. Обе вернулись домой из колледжа на карантин и жили с родителями в Вашингтоне и Мартас-Виньярде.

Обама также сказала, что во время пандемии имела небольшую депрессию, которую жила во время изоляции и убийства чернокожего Джорджа Флойда полицией в Миннеаполисе в мае 2020-го.

"Я также говорила дочерям, что скоро выйду на пенсию. Мы закладываем фундамент для других, чтобы продолжили дела, а мы могли уйти на покой и быть друг с другом. Чтобы Барак мог много играть в гольф, а я дразнить его, что он много играет в гольф, потому что ему больше нечего делать", - сказала Мишель Обама.

Она рассказала также, что научилась лучше плавать во время карантина. Теперь, когда Малия и Саша стали независимыми молодыми людьми, она говорит, что ей нравится, что их беседы стали более ориентированными на сверстников подростков, чем обычно общаются матери и дочери.