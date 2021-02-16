Миру грозит новое ядерное оружие, которое создала Россия - разведка Норвегии

В России разрабатывают новые виды ядерного оружия, которые не контролируются договорами по вооружению.
Такое заявление появилось в ежегодном докладе норвежской службы разведки - NIS.
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По словам вице-адмирала Нильса Андреаса Стенсонеса, новое ядерное оружие России "летит низко или перемещается под водой". Это создает определенные препятствия в его обнаружении существующими системами противоракетной обороны.
В докладе отмечают, что пока что оружие не является действующим. Однако российские военные активно испытывают его на своих базах. Некоторые из баз расположены недалеко от границы с Норвегией.
Военный командующий США предупредил об угрозе новой холодной войны и даже реального ядерного конфликта.
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