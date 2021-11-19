Мир созерцает самое длинное за 580 лет лунное затмение - удивительные фото

19 ноября в мире началось самое длительное за 580 лет частичное лунное затмение, которое еще называют "кровавой луной".

Последний раз такое небесное явление происходило в 1440 году, сообщает The New York Times.

"Луна будет находиться в тени Земли чуть больше шести часов. Луна окрасится в ржаво-янтарный оттенок. На максимуме затмения в тень зайдет почти весь спутник", - говорится в сообщении.

Затмение начнется в 11:02 по Киеву, но украинцы наблюдать его не смогут. Явление увидят жители Северной и Южной Америки, Австралии и Юго-Восточной Азии. Очевидцы уже начали публиковать первые фотографии.

Фото: Reuters

В течении шести часов земная тень постепенно будет покрывать видимую лунную поверхность, а затем отступать.

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В ночь на 25 июня жители Земли наблюдали третье и последнее суперлуние года. Жители Северного полушария смогли увидеть "клубничное" суперлуние невысоко над горизонтом, А Южного – высоко в небе. Процент освещенности земного спутника составил 100%.